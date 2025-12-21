MLB／洋基一年約續簽32歲牛棚 200萬美元合約附激勵條款

根據《紐約郵報》報導，紐約洋基與32歲右投布萊克本（Paul Blackburn）完成續約，雙方簽下一紙一年期合約，保障薪資200萬美元，若達成投球局數激勵條款，最多可領到250萬美元。這項操作被視為洋基在新賽季前段投手戰力不確定性下的務實布局。

洋基先發輪值帳面戰力不差，但王牌柯爾（Gerrit Cole）與左投洛登（Carlos Rodon）仍在復健，預計將缺席賽季初期，使球隊必須提前備妥替代方案。相較之下，牛棚更是隱憂所在，上季洋基牛棚防禦率僅排大聯盟第23名，休賽季至今補強有限，讓布萊克本的回歸顯得更具彈性價值。

布萊克本在2025年8月轉戰洋基後，一度找回穩定節奏，9月多次在關鍵時刻登板貢獻無失分中繼表現。新賽季他預期仍以後援為主，但在先發人手吃緊時，具備隨時頂替先發的能力。

回顧2025年球季，布萊克本經歷傷病起伏，先後受到右膝發炎與右肩不適影響，整季出賽15場、其中4場先發，防禦率6.23，每局被上壘率1.51，ERA+66。儘管整體數據不算亮眼，但洋基仍看重他在先發與後援間的適應性，以及過往於高張力局面累積的經驗。

據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）補充，布萊克本合約中的激勵條款與投球局數掛鉤，只要達到80、90、100、110與120局，即可逐步獲得10萬美元獎金。

布萊克本2012年被小熊選中後輾轉多隊，2017年在運動家完成大聯盟初登板，後續在2022年入選明星賽。至今累積22勝31敗、防禦率4.97，在467.1局中投出363次三振。