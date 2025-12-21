快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

MLB／大谷翔平入選世界明星隊 山本由伸遭排除有特殊原因

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

2025年即將結束，第6屆世界棒球經典賽也開始倒數，大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）選出自己心目中的今年世界明星隊，日本代表人物是道奇隊巨星大谷翔平

克萊爾表示，規則和去年一樣，也很簡單，球員必須在美國本土之外出生（波多黎各參加經典賽，因此計算在內），每個國家只能入選一人，因此就算山本由伸在季後賽表現出色，也被排除在外。

2025年世界明星隊陣容如下：

捕手─柯克（Alejandro Kirk），墨西哥

一壘手─奈勒（Josh Naylor），加拿大

二壘手─奇森姆（Jazz Chisholm Jr.），巴哈馬

三壘手─蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），委內瑞拉

游擊手─帕多摩（Geraldo Perdomo），多明尼加

外野手─帕赫斯（Andy Pages），古巴

外野手─拉菲拉（Ceddanne Rafaela），庫拉索

外野手─李政厚，南韓

指定打擊─大谷翔平，日本

先發投手─昆塔納（Jose Quintana），哥倫比亞

後援投手─狄亞茲（Edwin Diaz），波多黎各

經典賽 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／官網評選季後賽Top20 形容大谷翔平靠1場比賽就可進榜

MLB／大谷翔平球員卡9464萬天價賣出 創個人紀錄、史上第7

經典賽／日本挑戰連霸陣容成形！山本由伸澄清參賽尚未定案

MLB／《TIME》年度最佳運動員出爐 大谷翔平二刀流再度擦身而過

相關新聞

MLB／乏人問津？交渉期限只剩最後兩天 美媒分析村上宗隆身價大減

日本重砲村上宗隆入札期限倒數兩天，仍無大聯盟球隊出手，已有美國媒體推測，他的合約可能大幅縮水，甚至有機會加盟白襪隊。

MLB／官網評選季後賽Top20 形容大谷翔平靠1場比賽就可進榜

大聯盟官網今天評選季後賽表現最佳20名球員，道奇隊「日本三本柱」全上榜，王牌投手山本由伸毫無疑問登上榜首，二刀流大谷翔平...

MLB／台美混血費爾柴德加盟守護者 參加經典賽恐有變數

守護者隊今天宣布，已和29歲台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）簽下小聯盟合約，包括明年參加大聯盟...

MLB／官網證實白襪想搶村上宗隆 團隊長打率幾乎墊底是主因

大聯盟官網今天報導，隨著日本重砲村上宗隆交渉期限接近，有一支出乎意料的球隊浮現，就是本季長打率幾乎墊底的白襪隊。

MLB／海盜換來重砲二壘手DFA鄭宗哲 7天內可能面臨轉隊

海盜隊今天透過交易換來3名選手，牽動台灣好手鄭宗哲，球隊為了清出40人名單空間，將他指定讓渡（DFA），接下來7天將決定...

MLB／大谷翔平球員卡9464萬天價賣出 創個人紀錄、史上第7

道奇隊大谷翔平近年屢創神蹟，周邊球員卡價值也水漲船高，一張Topps Chrome Gold Logoman大谷親筆簽名卡，以300萬美元（約9464萬新台幣）成交，刷新大谷球員卡紀錄。 這張是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。