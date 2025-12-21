MLB／大谷翔平入選世界明星隊 山本由伸遭排除有特殊原因

2025年即將結束，第6屆世界棒球經典賽也開始倒數，大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）選出自己心目中的今年世界明星隊，日本代表人物是道奇隊巨星大谷翔平。

克萊爾表示，規則和去年一樣，也很簡單，球員必須在美國本土之外出生（波多黎各參加經典賽，因此計算在內），每個國家只能入選一人，因此就算山本由伸在季後賽表現出色，也被排除在外。

2025年世界明星隊陣容如下：

捕手─柯克（Alejandro Kirk），墨西哥

一壘手─奈勒（Josh Naylor），加拿大

二壘手─奇森姆（Jazz Chisholm Jr.），巴哈馬

三壘手─蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），委內瑞拉

游擊手─帕多摩（Geraldo Perdomo），多明尼加

外野手─帕赫斯（Andy Pages），古巴

外野手─拉菲拉（Ceddanne Rafaela），庫拉索

外野手─李政厚，南韓

指定打擊─大谷翔平，日本

先發投手─昆塔納（Jose Quintana），哥倫比亞

後援投手─狄亞茲（Edwin Diaz），波多黎各