MLB／官網證實白襪想搶村上宗隆 團隊長打率幾乎墊底是主因

大聯盟官網今天報導，隨著日本重砲村上宗隆交渉期限接近，有一支出乎意料的球隊浮現，就是本季長打率幾乎墊底的白襪隊。

村上透過入札制挑戰大聯盟，截止時間只剩最後兩天，官網指出，他的自由球員身分即將塵埃落定，白襪是與村上團隊進行談判的球隊之一。

白襪去年創下大聯盟單季最慘121敗紀錄，不過上季他們的戰績比去年有所提升，今年雖然少了19敗，仍以60勝102敗在美聯墊底，團隊長打率3成73和守護者隊在大聯盟並列倒數第2，只贏海盜隊的3成50。

白襪本季165支全壘打紀錄，索沙（Lenyn Sosa）22轟是全隊最多，接著是蒙哥馬利（Colson Montgomery）21轟、班寧坦迪（Andrew Benintendi）20轟，團隊產量在美聯只贏皇家隊的159轟。

官網指出，村上2022年揮出56支全壘打，榮膺日本職棒三冠王，擁有驚人打擊力量，但三振率可能令人擔憂。