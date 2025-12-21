快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／乏人問津？交渉期限只剩最後兩天 美媒分析村上宗隆身價大減

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
村上宗隆旅美身價似乎大減。 路透社
村上宗隆旅美身價似乎大減。 路透社

日本重砲村上宗隆入札期限倒數兩天，仍無大聯盟球隊出手，已有美國媒體推測，他的合約可能大幅縮水，甚至有機會加盟白襪隊。

村上在日本職棒養樂多隊8季揮出246支全壘打，2022年56轟改寫日職本土球員紀錄，被喻為「日本貝比魯斯」，今年季後透過入札制挑戰大聯盟，成為自由球員市場的焦點話題，但交渉期限只到後天上午6點，目前仍無進展。

村上被喻為自由球員市場頂尖重砲手，可望延續火力到大聯盟，最初傳出可能簽超過1億8000萬美元合約，但過去防守數據、高三振率令人擔憂，導致未來動向不明，有媒體猜測他的行情可能不到最初預期的一半。

芝加哥體育廣播電台「670 The Score」指出，村上可能很快就會敲定合約，但未聽說小熊隊參與其中，因此不會加盟小熊，但白襪對他有興趣，雙方達成共識不是不可能的事。

白襪本季戰績60勝102敗在美聯墊底，165支全壘打倒數第2，而且已經連續3年超過百敗，寫下隊史125年最慘紀錄。

大聯盟官網最近透露指出，紅襪、教士、小熊、天使、響尾蛇、海盜隊都是可能比較適合村上的球隊，目前很難判斷這位25歲強打的未來走向，但他明年重返養樂多的情況不會發生。

大聯盟 小熊隊 白襪

延伸閱讀

MLB／台美混血費爾柴德加盟守護者 參加經典賽恐有變數

MLB／村上宗隆入札期限只剩5天 官網：明年不會重返養樂多

日職／蟬聯40轟、全壘打王 佐藤輝明單挑筒香嘉智

經典賽／日本名將排夢幻先發打線 派今永對中華、山本對南韓

相關新聞

MLB／乏人問津？交渉期限只剩最後兩天 美媒分析村上宗隆身價大減

日本重砲村上宗隆入札期限倒數兩天，仍無大聯盟球隊出手，已有美國媒體推測，他的合約可能大幅縮水，甚至有機會加盟白襪隊。

MLB／官網評選季後賽Top20 形容大谷翔平靠1場比賽就可進榜

大聯盟官網今天評選季後賽表現最佳20名球員，道奇隊「日本三本柱」全上榜，王牌投手山本由伸毫無疑問登上榜首，二刀流大谷翔平...

MLB／台美混血費爾柴德加盟守護者 參加經典賽恐有變數

守護者隊今天宣布，已和29歲台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）簽下小聯盟合約，包括明年參加大聯盟...

MLB／官網證實白襪想搶村上宗隆 團隊長打率幾乎墊底是主因

大聯盟官網今天報導，隨著日本重砲村上宗隆交渉期限接近，有一支出乎意料的球隊浮現，就是本季長打率幾乎墊底的白襪隊。

MLB／海盜換來重砲二壘手DFA鄭宗哲 7天內可能面臨轉隊

海盜隊今天透過交易換來3名選手，牽動台灣好手鄭宗哲，球隊為了清出40人名單空間，將他指定讓渡（DFA），接下來7天將決定...

MLB／大谷翔平球員卡9464萬天價賣出 創個人紀錄、史上第7

道奇隊大谷翔平近年屢創神蹟，周邊球員卡價值也水漲船高，一張Topps Chrome Gold Logoman大谷親筆簽名卡，以300萬美元（約9464萬新台幣）成交，刷新大谷球員卡紀錄。 這張是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。