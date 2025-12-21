MLB／乏人問津？交渉期限只剩最後兩天 美媒分析村上宗隆身價大減

日本重砲村上宗隆入札期限倒數兩天，仍無大聯盟球隊出手，已有美國媒體推測，他的合約可能大幅縮水，甚至有機會加盟白襪隊。

村上在日本職棒養樂多隊8季揮出246支全壘打，2022年56轟改寫日職本土球員紀錄，被喻為「日本貝比魯斯」，今年季後透過入札制挑戰大聯盟，成為自由球員市場的焦點話題，但交渉期限只到後天上午6點，目前仍無進展。

村上被喻為自由球員市場頂尖重砲手，可望延續火力到大聯盟，最初傳出可能簽超過1億8000萬美元合約，但過去防守數據、高三振率令人擔憂，導致未來動向不明，有媒體猜測他的行情可能不到最初預期的一半。

芝加哥體育廣播電台「670 The Score」指出，村上可能很快就會敲定合約，但未聽說小熊隊參與其中，因此不會加盟小熊，但白襪對他有興趣，雙方達成共識不是不可能的事。

白襪本季戰績60勝102敗在美聯墊底，165支全壘打倒數第2，而且已經連續3年超過百敗，寫下隊史125年最慘紀錄。

大聯盟官網最近透露指出，紅襪、教士、小熊、天使、響尾蛇、海盜隊都是可能比較適合村上的球隊，目前很難判斷這位25歲強打的未來走向，但他明年重返養樂多的情況不會發生。