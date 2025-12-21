聽新聞
MLB／台美混血費爾柴德加盟守護者 參加經典賽恐有變數
守護者隊今天宣布，已和29歲台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）簽下小聯盟合約，包括明年參加大聯盟春訓，他能否代表中華隊參加世界棒球經典賽（WBC）仍待觀察。
費爾柴德在大聯盟5年先後效力響尾蛇、水手、巨人、紅人、勇士隊，生涯合計出賽277場，繳出打擊率2成23、全壘打18支、打點68分的成績，今年因傷在勇士只打28場比賽，打擊率2成16、全壘打掛零、打點2分。
中華職棒會長蔡其昌曾在7月前往美國，徵詢3位台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德、龍（Jonathon Long）參加經典賽的意願，當時費爾柴德、龍都有意願，費爾柴德希望中職和經紀人持續保持聯繫。
卡洛爾今年31轟32盜，完成生涯4年首次單季雙30紀錄，17支三壘打也在大聯盟排名第1，當時向蔡其昌明確表態，唯一目標是入選美國隊，基於尊重不希望把中華隊當成第二選項，後來也如願披上美國隊球衣。
