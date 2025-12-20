MLB／道奇豪華稅53.3億遙遙領先第2名！ 共9隊要繳平紀錄
道奇隊最近幾年積極砸重金補強，目前以奪下2連冠，將朝三連霸邁進。據《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）統計，道奇今年休賽季將被課徵史上最高額豪華稅，連2年創歷史紀錄。
道奇上季以10年7億美元簽下大谷翔平，還網羅山本由伸和赫南德茲（Teoscar Hernandez），並交易來葛拉斯諾（Tyler Glasnow），季後繳1.03億美元豪華稅。
羅傑斯指出，今年共有9隊要繳豪華稅，道奇1億6937萬5768美元（約53.3億新台幣）高居第1，大都會隊約9163萬美元第2，洋基隊約6177萬美元第3，接下來依序是費城人、藍鳥、教士、太空人、紅襪與遊騎兵。
9支球隊要繳豪華稅，追平大聯盟歷史單一休賽季最多紀錄。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言