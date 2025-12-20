MLB／達比修出馬拉攏 金恩續留教士爆料連自己經紀人都被他電到

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

投手金恩（Michael King）以3年7500萬美元合約回到教士隊，今天出席記者會，談到洽談過程中，日籍投手達比修有也親自出席他與球隊的面談，為球隊留人出一份力。

金恩季後進入自由市場，最終以3年合約回到教士，前兩年合約走完後都有選擇權，可以逃脫再次進入自由市場。

今天教士在主場為他舉辦記者會，談到回歸熟悉的陣營，金恩表示，「我們還有未完成的任務，我希望成為冠軍的一份子，這也是我在選擇球隊時設定的首要重點，我想要一支能贏的球隊。」

金恩透露，等待合約過程中，皮維塔（Nick Pivetta）是最常與自己聯絡的人，幾乎每天都在打聽他的進度，如果自己沒接到電話，他還會留語音留言問「為什麼不接我電話？」由於皮維塔在這個冬天也深陷交易傳聞，如今自己確定回到教士陣營，金恩也笑說：「他最好不要被交易。」

金恩確定簽約後，好幾位隊友都在第一時間就傳了訊息過來，其中也包括達比修，「事實上，達比修也有出席我和總管普瑞勒（A.J. Preller）的會議。」當天經紀人與他一起出席，結束後，「我經紀人說，哇！達比修真的很令人印象深刻欸！我回他，是啊！他是我最喜歡的隊友之一。」

