MLB／大谷翔平球員卡9464萬天價賣出 創個人紀錄、史上第7
道奇隊大谷翔平近年屢創神蹟，周邊球員卡價值也水漲船高，一張Topps Chrome Gold Logoman大谷親筆簽名卡，以300萬美元（約9464萬新台幣）成交，刷新大谷球員卡紀錄。
這張是全球僅此一張的球員卡，除大谷翔平親筆簽名外，卡片上還嵌有一塊金色隊徽布章，這塊布章來自他2024年奪下國聯年度MVP時所穿的比賽球衣。這是Topps與MLB 本季推出的特別企劃，用來紀念各大獎項得主。
原先最貴的大谷翔平球員卡是，2024年僅1張的大谷50轟50盜比賽球衣標誌卡，當時價碼為106萬7500美元。
這次300萬美元創道奇球員紀錄，也是史上第7，第1名仍是1260萬美元的1952年曼托（Mickey Mantle）球員卡。
