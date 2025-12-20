MLB／宋成文3年1300萬美元當教士 官網預測定位板凳出發工具人

29歲韓籍野手宋成文挑戰大聯盟動向底定，他將落腳教士隊，合約落在3年1300萬美元（約台幣4.1億元）左右。球團雖然尚未正式公布簽約，但總管普瑞勒（A.J. Preller）提前給出好評，也說他這幾年一直都在球隊的關注雷達上。

宋成文近兩年成績破繭而出，本季以3成15打擊率敲出181安、26轟、90分打點，球季後透過入札制度挑戰大聯盟，他已在昨天搭機赴美準備進行體檢，媒體率先報導簽約球隊為教士，而普瑞勒在美國時間周五正好因宣布與投手金恩（Michael King）完成簽約而受訪，也被問到宋成文的洽談進度。

普瑞勒表示，目前還需要幾天才能完成合約，「他一直都是高產能的選手，我們也很喜歡他能為我們增加守備的靈活性，我們這幾年確實一直在觀察他。」宋成文早在2015年就以18歲之齡踏進職棒，但直到近年才逐漸成長為一名穩定打者，普瑞勒也提到：「特別是這兩年，他把自己提升到另一個層次。」

教士官網報導，宋成文在球隊的定位，還需等待這個冬天的補強落幕後才會確定，但目前看來最有可能的角色的板凳出發的工具人。