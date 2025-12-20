MLB／海盜DFA鄭宗哲 當地媒體直言：守備穩健但打擊跟不上

台灣好手鄭宗哲被海盜隊移出40人名單，接下來7天將決定他的下一步，匹茲堡當地自媒體評價海盜這步異動，殘酷直言：「儘管鄭宗哲的守備依然穩健，但打擊能力始終無法跟上。」在海盜追求提升陣容火力的情況下，守備型工具人變得可有可無。

海盜、光芒、太空人隊今天完成三方交易，海盜拿到本季敲出31轟、生涯157轟的內野手洛伊（Brandon Lowe），以及外野手曼根（Jake Mangum）、後援左投蒙戈馬利（Mason Montgomery）。因應這筆交易，海盜必須在40人名單清出兩個空間，選擇DFA鄭宗哲及盧西亞諾（Marco Luciano）。

美國體育自媒體FanSided旗下海盜頻道Rum Bunter報導被DFA的兩位工具人，副標為「有時，前進意味著艱難的道別」，提到海盜的這步異動標誌的球隊方向的改變。

報導中提到，對於長期關注鄭宗哲在海盜農場養成的球迷來說，這項異動會更加覺得刺痛，他曾是海盜備受矚目的潛力新秀，在今年終於登上大聯盟，然而初體驗並不美好，3場、7打席都未能上壘後匆匆回到小聯盟，「鄭宗哲在二壘、游擊、三壘都展現穩定的守備，但打擊始終未能跟上腳步。事實上，他在小聯盟的成績也反映出一樣的問題，有不錯的擊球率，但長打能力有限、進攻容錯空間小，在海盜追求提升火力、強化中心棒次威脅的情況下，守優於攻的工具人就變得可有可無。」

報導中更殘酷點出，海盜這樣的轉變並非壞事，之前鄭宗哲、盧西亞諾因球隊戰力深度不足而獲得一席，現在40人名單的空間再次變得珍貴。此外，作者也預測，盧西亞諾憑藉過往資歷，鄭宗哲也有多守位的優勢，都有可能吸引其他球隊關注。