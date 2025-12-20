MLB／海盜換來重砲二壘手DFA鄭宗哲 7天內可能面臨轉隊

一壘手奧斯汀（Tyler Austin）曾是洋基隊農場頂級新秀，2016年與賈吉（Aaron Judge）創下史上首次同日生涯初登場背靠背全壘打紀錄。賈吉後來成為頂級球星；奧斯汀則是在大聯盟待4年就轉

2025-12-19 10:59