MLB／海盜換來重砲二壘手DFA鄭宗哲 7天內可能面臨轉隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄭宗哲。 路透社
海盜隊今天透過交易換來3名選手，牽動台灣好手鄭宗哲，球隊為了清出40人名單空間，將他指定讓渡（DFA），接下來7天將決定他的動向。

大聯盟今天由海盜、光芒、太空人隊完成三方交易，海盜拿到本季敲出31轟、生涯157轟的內野手洛伊（Brandon Lowe），以及外野手曼根（Jake Mangum）、後援左投蒙戈馬利（Mason Montgomery）。

因應這筆交易，海盜必須在40人名單清出兩個空間，選擇DFA鄭宗哲及盧西亞諾（Marco Luciano），兩人定位都是工具人。

鄭宗哲今年4月9日在大聯盟初登場，共留下3場、7打席出賽，吞下3次三振，首安尚未出爐。鄭宗哲在明年球季仍有下放選擇權，可在大、小聯盟茲間無限次升降，但海盜仍在需要清出40人名單的狀況下將他DFA，接下來將有7天程序，可能有其他球隊撿走鄭宗哲，海盜也可尋求交易，若走完讓渡程序，海盜可將他下放小聯盟或是直接釋出。

海盜 鄭宗哲 小聯盟

相關新聞

