MLB／金恩3年23億元合約重返教士 去年兩度肩傷進傷兵名單

聯合新聞網／ 綜合報導
教士30歲強投金恩。 美聯社
據大聯盟官網報導，30歲強投金恩（Michael King）確定以3年7500萬美元（約23.6億新台幣）合約重返教士隊，後2年都有球員選擇權。

金恩因索托交易案被洋基隊交易至教士，並轉任先發投手，2024年單季13勝9敗，173.2局狂飆201次三振，防禦率2.95，每局被上壘率1.19。

金恩2025年前10場防禦率2.59，但5月底因右肩發炎進傷兵名單，8月9日復出後，只投2局又因左肩發炎回傷兵名單。

經過1個月休養後，金恩9月先發4場，防禦率5.74。國聯外卡系列賽從牛棚出發，面對小熊隊1局無失分，飆出3次三振。

教士

