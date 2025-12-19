MLB／日本隊洛杉磯分部？ 傳道奇有意混血外野手努特巴爾

道奇隊明年將力拼三連霸，目前陣容最大缺口仍是外野，《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，道奇有興趣交易紅雀隊美日混血好手努特巴爾（Lars Nootbaar）。

羅森索指出，紅雀是交易市場最活躍的賣家，仍討論多名球員的去向，包含外野手唐納文（Brendan Donovan）、努特巴爾、康崔拉斯（Willson Contreras）、亞瑞納多（Nolan Arenado）及羅梅洛（JoJo Romero）。道奇是對努特巴爾有興趣的球隊之一。

現年27歲的努特巴爾2023年代表日本打世界棒球經典賽，與大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希當過隊友。他擔任開路先鋒，發明轉胡椒罐手勢，讓球迷們印象深刻。

努特巴爾生涯前5年都效力紅雀，今年出賽135場，累積13轟48打點，打擊率0.234，OPS值0.686是他生涯首度低於聯盟平均。