聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／洋基初登與賈吉一起板背靠背首轟 奧斯汀從日職打回大聯盟
一壘手奧斯汀（Tyler Austin）曾是洋基隊農場頂級新秀，2016年與賈吉（Aaron Judge）創下史上首次同日生涯初登場背靠背全壘打紀錄。賈吉後來成為頂級球星；奧斯汀則是在大聯盟待4年就轉戰日本職棒橫濱隊，如今他決定重返大聯盟，以1年125萬美元合約加入小熊隊。
現年34歲的奧斯汀生涯效力過洋基、雙城、巨人和釀酒人隊，出賽209場，累積33轟、91打點，打擊率0.219，OPS值0.743，被三振率36.9%。
奧斯汀2020年轉戰橫濱隊，生涯6季出賽403場，累積85轟，打擊率高達0.293，OPS值0.945。儘管奧斯汀表現優異，但有傷勢隱憂，日職6年只有2年出賽數超過100場。
小熊休賽季補強以投手為主，續留今永昇太和蒂爾巴（Caleb Thielbar），網羅麥頓（Phil Maton）和米爾納（Hoby Milner）補強牛棚。接下來可能要面臨明星外野手塔克（Kyle Tucker）離隊的狀況，傳出有意爭取布萊格曼（Alex Bregman）。
