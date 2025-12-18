MLB／防禦率135的威佛轉戰同城大都會 紐媒：洋基沒開價留人
洋基隊後援投手威佛（Luke Weaver）與大都會隊達成協議，簽下2年2200萬美元合約，這是大都會最近2個休賽季網羅的第4名洋基主力球員。《紐約郵報》記者薛爾曼（Joel Sherman）指出，洋基沒對威佛提出報價。
大都會去年在索托（Juan Soto）爭奪戰中勝出，還挖走洋基牛棚大將霍梅斯（Clay Holmes），索托維持頂尖球星成績；霍梅斯則是轉任先發，吃下165.2局，防禦率3.53。
今年休賽季大都會再用3年5000萬美元簽洋基主力牛棚威廉斯（Devin Williams），如今又引進威佛，彌補狄亞茲（Edwin Diaz）、羅傑斯（Tyler Rogers）和G.索托（Gregory Soto）離隊所留下的牛棚空缺。
威佛今年在洋基出賽64場，8次救援成功，64.2局投出72次三振，防禦率3.62，每局被上壘率1.02。不過去年在季後賽防禦率僅1.76的他，竟在今年季後賽完全爆炸，出賽3場只抓到1個出局數，失掉5分，防禦率135.00。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言