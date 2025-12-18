MLB／FA大咖比切特願意改守二壘 官網點名道奇也是潛在合適球隊

自由球員（FA）市場游擊手頭號熱門比切特（Bo Bichette）還在等待買家，大聯盟官網指出，隨著新年接近，情況發生一些變化，尤其是比切特推銷自己的方式，表明願意而且能夠轉戰二壘，除了老東家藍鳥隊之外，道奇、紅襪、巨人、水手和遊騎兵隊也是潛在的合適球隊。

官網引述消息人士的說法，比切特已經意識到，各隊並不認為他是長期游擊手，甚至可能明年球季都不需要他鎮守游擊，願意改變守位無疑會提升在自由球員市場的競爭力。

比切特過去效力藍鳥7年合計748場比賽，其中716場擔任游擊手，其餘場次是指定打擊，今年世界大賽對道奇打滿7場，首次在大聯盟比賽擔任二壘手。

官網指出，雖然只有7場比賽，樣本量不大，但比切特表現穩定，足以讓各隊相信他能夠勝任這個位置；相較於游擊手，更多球隊都在尋找二壘手，比切特願意改變守位二壘應會吸引更多注意，如果選擇重返藍鳥，教練團可讓希曼尼茲（Andres Gimenez）防守游擊區，他變成二壘手。

官網分析從休賽季至今，比切特一直被認為有望簽下自由球員市場頂尖合約，現在將自己擴大到那些正在尋找二壘手的球隊，無疑對他尋求新合約有極大好處。