MLB／村上宗隆入札期限只剩5天 官網：明年不會重返養樂多

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日本重砲村上宗隆透過入札制挑戰大聯盟，截止時間只剩5天。 路透
日本重砲村上宗隆透過入札制挑戰大聯盟，截止時間只剩5天。 路透

日本重砲村上宗隆透過入札制挑戰大聯盟，截止時間只剩5天，大聯盟官網指出，村上的市場行情仍未明朗，目前還沒有太多任何球隊對他最感興趣的確切消息，因此很難判斷這位25歲強打的未來走向，但他明年重返日本職棒養樂多隊的情況不會發生。

官網指出，村上過去效力養樂多期間，約有3/4比賽擔任三壘手，但大多數大聯盟球隊仍將他視為一壘手；球探對村上的重砲火力讚不絕口，大多數人認為他能從日本延續到大聯盟，但在日職的高三振率令人擔憂。

村上在養樂多8個球季揮出246支全壘打，2022年56轟改寫日職本土球員紀錄，但生涯892場比賽也吞下977次三振，有3季達160K以上，2019年184K最多。

村上入札期限將是美國時間22日下午5點，官網指出，儘管目前潛在追求者鮮有傳聞，但紅襪、教士、小熊、天使、響尾蛇、海盜隊都是可能比較適合的球隊。

官網分析，紅襪在自由球員市場爭取史瓦柏（Kyle Schwarber）、 阿隆索（Pete Alonso）失利，雖然村上還未在大聯盟證明實力，卻是目前為數不多的真正強打者之一；小熊近年從日本市場引進鈴木誠也、今永昇太，如果村上有機會加盟，可能以指定打擊的身分進入先發打線。

另外，天使交易瓦德（Taylor Ward）後急需擁有全壘打砲火的三壘手，村上能否勝任​取決於他的表現，否則可能被調到一壘或指定打擊。

