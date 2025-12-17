MLB／離開道奇後成棒球浪人！ 佛格森加入紅人「3年第5隊」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊時期的佛格森。 美聯社
29歲左投佛格森（Caleb Ferguson）離開道奇隊後成為棒球浪人，據大聯盟官網報導，他即將加入紅人隊，這是他3年來的第5支球隊。

佛格森2018到2023年效力道奇，2024年效力洋基和太空人隊。今年則是海盜和水手隊，總計出賽70場，65.1局51次三振，防禦率3.58，每局被上壘率1.16。季後賽為水手出賽3場，2.2局失掉5分，表現十分不理想。

紅人休賽季以2年2000萬美元續留終結者帕岡（Emilio Pagan），不過目前陣中只有摩爾（Sam Moll）一名左投手，他的防禦率高達6.38。

佛格森今年對左打者壓制力十足，左打者面對他打擊率僅0.184、OPS值0.465；右打者對他打擊率0.263、OPS值0.718。

