MLB／陽岱鋼前隊友依舊活躍 39歲馬丁一年約續留遊騎兵
根據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，曾效力火腿隊的陽岱鋼前隊友馬丁（Chris Martin），將以一年合約續留遊騎兵，這位39歲後援老將仍持續活躍於大聯盟賽場。
馬丁本季效力遊騎兵出賽49場防禦率2.98，他的四縫線均速達到94.7英里，搭配卡特球、指叉球、伸卡球與橫掃球，在投手丘極具威力，他在2022至2025年間平均防禦率僅2.60。
馬丁的職業生涯相當曲折，他在2005年便加入美職體系，卻因傷勢等因素直到2014年才在洛磯上到大聯盟，他曾在2016-17年轉戰日本職棒加入火腿隊，在日職的優異成績使他於2018年受遊騎兵青睞重返美職，此後馬丁站穩腳步，連續八年成為表現穩定的後援投手，近八年合計投了352又2/3局，防禦率3.04。
