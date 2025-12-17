MiLB／林昱珉響尾蛇農場排名僅35 美媒點缺陷：奧運體操選手也難複製

去年在世界12強棒球賽幫助中華隊奪冠的林昱珉，今年在響尾蛇隊3A陷入大低潮。知名數據網站《Fangraphs》公布新一期農場排名，林昱珉跌落至第35。

今年季前林昱珉被各家媒體排在響尾蛇農場前20，但歷經慘烈賽季後評價下滑。林昱珉今年3A出賽23場都是先發，5勝7敗，101.2局送出85次三振、67次保送，被敲出18轟，防禦率（ERA）6.64，每局被上壘率1.81，被打擊率0.303。即使太平洋岸聯盟是打者天堂，但林昱珉的ERA+是低於聯盟平均的89。

《Fangraphs》的球探報告中，林昱珉速球40分、滑球50分、曲球55分、變速球40分、卡特球45分、控球40分。內容提到，林昱珉曾一度有中段輪值投手的潛力，不過他的控球精準度始終無法達到這種評價的高度，如今看來，他只有40分的速球，加上低於平均的控球能力，恐怕會削弱那些有趣變化球的實用性。

林昱珉的身體控制能力不錯，但就算奧運體操選手也很難重複他的投球動作，他還能投進好球帶本身就相當驚人，無法穩定投進理想位置，其實一點也不意外。這對他的速球來說是致命缺點，畢竟球速大多落在90英里左右，又缺乏足夠的下沉幅度，難以避免打者的出色擊球（Barrel）。

林昱珉的變化球還不足以獨當一面，曲球因轉速高且球質紮實達標，還有一顆平均水準、球速在80英里中段且尾勁不錯的滑球，只要安排好，仍有製造揮空的能力。變速球則是最有機會拉高他整體評價的球種，這顆球偶爾能展現優秀水準，但穩定性極差，誇張的橫向位移經常遠離打者可能追打的區域，變得毫無威脅。

報告最後提到，如果林昱珉能把控球等級提升到比目前預估的更好水準，仍有成為先發輪值後段的上限；但以現況來看，比較適合被定位為低階5號先發或輪值深度選項。