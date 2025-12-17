MLB／天使一年6300萬買福袋 簽下前明星後援羅瑪諾

根據大聯盟官網報導，天使隊已與兩名牛棚投手達成共識，將分別以一年200萬美元（約6300萬台幣）簽下前明星後援羅瑪諾（Jordan Romano）與一年400萬美元（約1.2億台幣）網羅小熊左投帕瑪倫茲（Drew Pomeranz），期望兩人為天使後防提供挹注。

Angels, RHP Jordan Romano reportedly agree to 1-year deal, per multiple reports including MLB's @RhettBollinger. pic.twitter.com/usqEMeOYdG — MLB (@MLB) 2025年12月17日

目前32歲的羅瑪諾在2019年於藍鳥隊升上大聯盟，並在2021年成為藍鳥終結者，他在2022-23連續兩季入選明星賽，共奪下72次救援點排名大聯盟第二，僅次守護者克拉塞（Emmanuel Clase）的86次。

不過羅瑪諾在2024年受傷勢所困，僅出賽15場，防禦率6.59，遭藍鳥拒絕續約後以一年850萬美元轉戰費城人，球團期待他找回頂級終結者身手，不料羅瑪諾今年出賽49場防禦率高達8.23，更名列費城人隊史防禦率第三糟成績。

小熊老將帕瑪倫茲轉戰天使。 路透社

至於37歲的老將帕瑪倫茲本季成為小熊牛棚大驚奇，他在2022-24三年間皆未上到大聯盟，今年卻出賽57場，繳出防禦率2.17優異成績，明年球季將和羅瑪諾一同加入天使。