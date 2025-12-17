MLB／鄧愷威競爭對手+1？ 巨人「2+1」合約網羅先發豪瑟

舊金山巨人隊休賽季目標補強投手陣容，今天和先發右投豪瑟（Adrian Houser）簽2年2200萬美元合約，附帶2028年球隊選項，對巨人隊台灣投手鄧愷威來說是利空消息。

現年32歲的豪瑟今年在白襪隊表現優異，先發11場，防禦率僅2.10。不過被交易到光芒隊後表現下滑，先發10場，防禦率4.79。整季成績是8勝5敗、防禦率3.31、每局被上壘率1.28，125局投出92次三振。

豪瑟將加入目前由韋伯（Logan Webb）、瑞伊（Robbie Ray）和魯普（Landen Roupp）組成的先發輪值。據大聯盟官網報導，巨人休賽季一直在尋找多名先發投手，即使豪瑟加入陣容，可能會持續尋求其他先發投手。

鄧愷威今年在巨人先發輪值缺人手的情況下，獲得7場先發和1場後援機會，29.2局狂飆39次三振，但也投出17次四壞保送、7次觸身球，防禦率6.37，每局被上壘率1.55。

今天簽下豪瑟前，巨人以1年200萬美元合約網羅前老虎隊終結者佛里（Jason Foley）。現年30歲的佛里曾在2024年賽季摘下28次救援成功，防禦率3.15，但因為動右肩關節囊手術，2025年賽季沒有大聯盟登板紀錄，新賽季預計從傷病名單出發，季中才重返大聯盟。