快訊

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威競爭對手+1？ 巨人「2+1」合約網羅先發豪瑟

聯合新聞網／ 綜合報導
先發右投豪瑟加入巨人隊。 路透
先發右投豪瑟加入巨人隊。 路透

舊金山巨人隊休賽季目標補強投手陣容，今天和先發右投豪瑟（Adrian Houser）簽2年2200萬美元合約，附帶2028年球隊選項，對巨人隊台灣投手鄧愷威來說是利空消息。

現年32歲的豪瑟今年在白襪隊表現優異，先發11場，防禦率僅2.10。不過被交易到光芒隊後表現下滑，先發10場，防禦率4.79。整季成績是8勝5敗、防禦率3.31、每局被上壘率1.28，125局投出92次三振。

豪瑟將加入目前由韋伯（Logan Webb）、瑞伊（Robbie Ray）和魯普（Landen Roupp）組成的先發輪值。據大聯盟官網報導，巨人休賽季一直在尋找多名先發投手，即使豪瑟加入陣容，可能會持續尋求其他先發投手。

鄧愷威今年在巨人先發輪值缺人手的情況下，獲得7場先發和1場後援機會，29.2局狂飆39次三振，但也投出17次四壞保送、7次觸身球，防禦率6.37，每局被上壘率1.55。

今天簽下豪瑟前，巨人以1年200萬美元合約網羅前老虎隊終結者佛里（Jason Foley）。現年30歲的佛里曾在2024年賽季摘下28次救援成功，防禦率3.15，但因為動右肩關節囊手術，2025年賽季沒有大聯盟登板紀錄，新賽季預計從傷病名單出發，季中才重返大聯盟。

巨人 鄧愷威

相關新聞

MLB／鄧愷威競爭對手+1？ 巨人「2+1」合約網羅先發豪瑟

舊金山巨人隊休賽季目標補強投手陣容，今天和先發右投豪瑟（Adrian Houser）簽2年2200萬美元合約，附帶2028年球隊選項，對巨人隊台灣投手鄧愷威來說是利空消息。 現年32歲的豪瑟今年

MLB／達比修坦言不確定能否重返投手丘 為兒子感到驕傲

教士隊39歲日本投手達比修有今年10月接受TJ手術，明年賽季確定報銷，最近他在一場慈善活動演說時坦言，不確定自己是否能重返投手丘。 「目前復健過程中，我沒特別去想真的要回場上投球。」達比修有說，

MLB／天使一年6300萬買福袋 簽下前明星後援羅瑪諾

根據大聯盟官網報導，天使隊已與兩名牛棚投手達成共識，將分別以一年200萬美元（約6300萬台幣）簽下前明星後援羅瑪諾（Jordan Romano）與一年400萬美元（約1.2億台幣）網羅小熊左投帕瑪倫

MLB／38歲蒂爾巴老來俏奪25中繼 小熊一年約簽回穩固牛棚

芝加哥小熊持續在休賽季補強牛棚，根據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，小熊將以一年合約簽回左投蒂爾巴（Caleb Thielbar），合約將在體檢完成後由球團正式宣布。 目

MLB／費城人1年約網羅遊騎兵奪冠功臣 取代「滯銷球星」

遊騎兵隊2023年奪冠功臣賈西亞（Adolis Garcia）今天確定以1年1000萬美元（3.14億新台幣）合約轉戰費城人隊，將擔任先發右外野手，取代目前沒球隊願意接手的卡斯特蘭諾斯（Nick Ca

MiLB／林維恩運動家農場排第4！ 美媒認為有望先發輪值中段

美國媒體Baseball America今天公布運動家隊2026年10大新秀，台灣20歲左投林維恩名列第4，被預測2029年能成為先發輪值中段的投手。 林維恩2024年6月以135萬美元簽約金加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。