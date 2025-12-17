MLB／38歲蒂爾巴老來俏奪25中繼 小熊一年約簽回穩固牛棚

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
蒂爾巴以一年合約續留小熊。 美聯社
蒂爾巴以一年合約續留小熊。 美聯社

芝加哥小熊持續在休賽季補強牛棚，根據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，小熊將以一年合約簽回左投蒂爾巴（Caleb Thielbar），合約將在體檢完成後由球團正式宣布。

目前38歲的蒂爾巴今年球季出賽67場奪下25次中繼成功，主投58局防禦率僅2.64，是小熊的牛棚要角，他在去年休賽季以一年合約加入小熊，如今明年球季將續留球隊。

包含蒂爾巴在內，小熊季後還有帕瑪倫茲（Drew Pomeranz）與凱勒（Brad Keller）成為自由球員，加上崔基奇（Andrew Kittredge）被交易到金鶯，使牛棚補強成為小熊休賽季首要目標，除了續簽蒂爾巴，小熊還分別補進右投麥頓（Phil Maton）與左投米爾納（Hoby Milner），並和史奈德（Collin Snider）簽下小聯盟合約。

蒂爾巴將於明年一月滿39歲，他生涯在大聯盟出賽414場，累積防禦率3.26。他曾為雙城隊效力多達8個球季，並在2013年升上大聯盟。

