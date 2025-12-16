MLB／達比修坦言不確定能否重返投手丘 為兒子感到驕傲

教士隊39歲日本投手達比修有今年10月接受TJ手術，明年賽季確定報銷，最近他在一場慈善活動演說時坦言，不確定自己是否能重返投手丘。

「目前復健過程中，我沒特別去想真的要回場上投球。」達比修有說，「這個念頭現在不在我腦海裡，只是專心把手臂復健好，如果哪天我有復出的想法，覺得自己能在投手丘復出，那我會朝那個目標努力，但目前我會先把心思放在一邊。」

達比修明年無法出賽，但打算用其他方式幫助球隊，「這是我目前和總管普瑞勒（A.J. Preller）及球團討論的事，因為我下賽季不能投球，所以要思考能用什麼方式參與，我們正在就這件事進行溝通。」

達比修的兒子「Shoei」確定加入美國加州大學聖地牙哥分校的NCAA一級球隊海神（Tritons）。對此達比修有直呼，「不只是身為一名球員，身為一個人，我真的為他感到驕傲。」