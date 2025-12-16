MLB／費城人1年約網羅遊騎兵奪冠功臣 取代「滯銷球星」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
遊騎兵2023年美聯冠軍賽MVP賈西亞轉戰費城人。 美聯社
遊騎兵隊2023年奪冠功臣賈西亞（Adolis Garcia）今天確定以1年1000萬美元（3.14億新台幣）合約轉戰費城人隊，將擔任先發右外野手，取代目前沒球隊願意接手的卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）。

現年32歲的賈西亞曾入選2次明星賽、1座金手套。2023年單季39轟，季後賽更是火力全開，OPS值高達1.108，奪下美聯冠軍賽MVP，最終也幫助遊騎兵在世界大賽擊敗響尾蛇隊奪冠。

不過賈西亞最近2年打擊表現下滑，上季出賽135場，累積19轟，打擊率0.227，OPS值0.665。但是他在2025年右外野守備出局貢獻值（OAA）+1，36名符合資格的球員排第12。相較之下，卡斯特蘭諾斯OAA-12墊底。

費城人右外野手卡斯特蘭諾斯。 路透
卡斯特蘭諾斯曾入選2次明星賽，2021年在紅人隊奪下銀棒獎，但轉戰費城人後成績直線下滑，上季出賽147場，17轟，OPS值0.694，勝利貢獻值（bWAR）-0.8。

據大聯盟官網報導，費城人休賽季已多次表示，希望找到卡斯特蘭諾斯的下家，他的5年1億美元合約剩最後1年2000萬美元。消息人士指出，即使費城人願意負擔部分薪資，但交易市場對他的興趣仍非常有限，甚至可說是幾乎沒有。

若費城人找不到接手球隊，最終可能直接將卡斯特蘭諾斯釋出。今年6月費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）基於防守考量換下他後，他在休息室出現不當行為被冰板凳；9月他再次公開表達對湯姆森的不滿。

