MiLB／林維恩運動家農場排第4！ 美媒認為有望先發輪值中段
美國媒體Baseball America今天公布運動家隊2026年10大新秀，台灣20歲左投林維恩名列第4，被預測2029年能成為先發輪值中段的投手。
林維恩2024年6月以135萬美元簽約金加入運動家體系，生涯首季就經歷1A、高階1A和2A洗禮，防禦率3.72，每局被上壘率1.05，總計87局投出117次三振，三振率是運動家農場至少50局投手當中最高。
球探報告指出，林維恩敢用均速91英里的速球攻擊好球帶，並搭配4種球路，曲球和變速球有高於大聯盟平均的潛力。速球評分55、曲球55、滑球50、變速球55、指叉球45，控球能力則高達60。
林維恩被評價，未來有機會成長為大聯盟先發輪值中段的投手。值得一提的是，運動家農場前3名都是百大新秀，依序是第3的的德弗里斯（Leo De Vries）、第38的賈普（Gage Jump）和第60的阿諾德（Jamie Arnold）。
