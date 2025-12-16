MLB／金河成再披勇士球衣 年薪2000萬美元生涯6年最高

勇士隊今天正式宣布，已和30歲南韓內野手金河成達成協議，簽下1年2000萬美元（約合台幣6億2900萬元）合約，新球季再披老東家戰袍。

金河成11月拒絕執行明年1600萬美元選擇權，選擇進入自由球員市場，這個選項是今年季前他和光芒隊簽下兩年合約的一部分，保障總收入3100萬美元，最後以自由球員身分回到勇士。

金河成本季因傷只出賽48場，在光芒、勇士各24場，合計打擊率2成34，只有5支全壘打、17分打點、40支安打、得19分都創下單季最差紀錄，但明年身價將是生涯6年單季新高。

他的生涯代表作是2023年教士隊時期，全壘打17支、打點60分、安打140支、盜壘成功38次都是個人單季最佳紀錄，也拿下國聯金手套獎。