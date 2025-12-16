MLB／道奇延遲支付累積破10億美元 狄亞茲2047年才能領完

道奇隊日前開出3年6900萬美元合約，網羅頂級終結者狄亞茲（Edwin Diaz），合約同樣有延遲支付。據ESPN報導，狄亞茲要到2047年才能領完所有錢，目前道奇延遲支付累積金額高達10.645億美元（約334億新台幣）。

道奇至2047年為止，延遲合約累積金額高達10.645億美元，球員包含狄亞茲、大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、史奈爾（Blake Snell）、弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）、艾德曼（Tommy Edman）、史考特（Tanner Scott）以及赫南德茲（Teoscar Hernández）。

狄亞茲將於2月1日領到900萬美元簽約金，明年年薪1400萬美元，接下來兩季各為2300萬美元。道奇每年延遲支付450萬美元，2026年的款項將在2036年至2045年間支付；2027年的款項2037年至2046年支付；2028年的款項2038年至2047年支付。

道奇延遲支付金額中，占比最大的是大谷翔平，他將在2034年至2043年間領取6.8億美元。其次是貝茲，他將在2033年至2044年間領取1.15億美元，500萬美元簽約金尾款2033年至2035年支付。