MLB／道奇奪冠功臣陷交易傳聞 葛拉斯諾親上火線闢謠
道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）近期深陷交易傳聞，據先前《ESPN》報導指出，葛拉斯諾在冬季會議期間被提及在交易討論中。他本人近期則透過上節目澄清此事，據葛拉斯諾所述，他已與道奇球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）通電話，並聲稱他不會被交易。
稍早，葛拉斯諾在《MLB Network Radio》節目中透露，他有和球團總裁弗里德曼通過電話，葛拉斯諾說道：「他明確告訴我，不會交易我，我信任他們。」
葛拉斯諾今年因右肩炎症於4月28日被列入傷病名單，缺席了2個多月，但在健康時他已證明自己是道奇先發名單中可靠的投手之一。他整季登板18場，繳出4勝3敗、防禦率3.19的成績，累積90.1局投球，送出106次三振，被打擊率0.177，每局被上壘率1.10。
此外，葛拉斯諾還在節目中，談到了最近剛加盟的前大都會王牌終結者狄亞茲（Edwin Diaz），他興奮表示：「牛棚本賽季一度表現掙扎，但他的加入將穩定球隊。這對球隊來說意義重大。」
他接著說：「道奇隊每個休賽期都會有大手筆引援。這簡直令人難以置信。能成為這支球隊的一員，我感到非常榮幸。」
