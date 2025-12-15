快訊

MLB／FA市場球速最快先發投手 官網點名今井達也還會更快

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
今井達也。 路透社
今井達也。 路透社

自由球員（FA）市場仍有不少投手等待買家，大聯盟官網今天指出，球速快的先發投手寥寥無幾，目前唯一比大聯盟平均球速還快是日本好手今井達也，未來展開旅美生涯後，還有可能更快。

官網指出，大聯盟投手的球速逐年增加，本季四縫線速球或伸卡球平均94.3英里，成為官方統計數字以來最高，10年前這個數字是92.8英里，2008年開始測速第1年只有91.4英里。

藍鳥隊3日和希斯（Dylan Cease）簽下7年2億1000萬美元合約，目前仍是自由球員市場總值最高的數字，在這位29歲右投找到新東家後，沒有太多球度快的先發投手可供選擇；官網形容，至少在中高端市場是如此，這著實令人費解。

今井達也在日職西武獅隊效力8年，最快球速達160公里，透過入札制赴美挑戰，官網指出，他擁有95英里的速球，未來若能更頻繁催球，在大聯盟還有可能更快。

32歲左投瓦德茲（Framber Valdez）效力太空人隊8年，在自由球員市場測試身價，官網分析他今年速球平均94.2英里，只比大聯盟平均數字略低，但遠高於左投平均93.1英里，若有球隊想為先發輪值陣容增加一名速球派，可選擇的人選不多，頂級先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suarez）、金恩（Michael King）、賈倫（Zac Gallen）的球速都在90到94英里之間。

官網特別提到，拋開今井達也、瓦德茲不談，能看到最快球速基本上只剩42歲的韋蘭德（Justin Verlander）、41歲的薛則（Max Scherzer），這兩位未來名人堂成員擁有「他們那個時代」最具爆發力的速球，偶爾還能投出驚人速度，但生涯已接近尾聲。

