快訊

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

搭機遇行動電源自燃起火怎辦？專家曝溫度控制「唯一指定」用它

MLB／今永昇太1年合約想不留後路去拚 談小熊就像「小鴨認定爸媽」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日籍左投今永昇太續留小熊隊。美聯社
日籍左投今永昇太續留小熊隊。美聯社

日籍左投今永昇太11月選擇接受2202.5萬美元的合格報價，回到小熊隊陣營，他形容「就像小鴨會把第一眼看到的對象當成父母」，他說這就像是自己對芝加哥、對小熊隊的情感，也抱著沒有退路的決心去拚自己的第3年旅美賽季。

今永昇太2024年從小熊展開旅美生涯，前兩年合約走完後有兩道選擇權，球團方的3年5700萬美元合約、選手方的1年1500萬美元合約雙雙決定不執行，今永雖成自由球員，但隨後接受小熊提出的合格報價，確定明年仍在小熊陣營打拚。

TBS報導揭露今永選擇回歸小熊的心境，談到接受1年合約，他吐露自己不留後路的決心，「我想要切斷後路、不幫自己買保險，簽下1年合約，如果沒有成績，一切就結束了，受傷更是絕對不行，完全沒有退路的狀態，我覺得這樣更適合我，我會全力以赴，希望能交出一個好的賽季。」

今永坦言這是個重大的決定，但至少確定了明年的所在，心情也比較踏實。對於芝加哥及小熊，他也述說確實有著不一樣的情感，他妙喻就像小鴨會把第一眼看到的對象當成雙親一樣，「我所待的第一個城市、第一眼看到的球迷、第一次站上的球場，都是芝加哥小熊。」

小熊隊 今永昇太

延伸閱讀

MLB／韋蘭德拚300勝太難？官網：他可能一直投到50歲

MLB／《TIME》年度最佳運動員出爐 大谷翔平二刀流再度擦身而過

MLB／道奇簽下狄亞茲靠他洗腦？退役名將伊西爾：我和他聊了兩小時

經典賽／傳奇球星排日本投手夢幻陣容！大谷、山本入列 預計4人輪流關門

相關新聞

MLB／FA市場球速最快先發投手 官網點名今井達也還會更快

自由球員（FA）市場仍有不少投手等待買家，大聯盟官網今天指出，球速快的先發投手寥寥無幾，目前唯一比大聯盟平均球速還快是日...

MLB／韋蘭德拚300勝太難？官網：他可能一直投到50歲

自由球員市場競爭激烈，大聯盟官網列出10位年紀38歲以上的球員，強調這些老將雖然生涯過半，但依然寶刀未老，能為球隊做出貢...

MLB／FA平均年薪2千萬美元又多一人 國聯封王功臣凱利重返響尾蛇

響尾蛇隊前年奪下國聯冠軍的大功臣凱利（Merrill Kelly），確定重返老東家，簽下兩年4000萬美元合約，成為自由...

MLB／《TIME》年度最佳運動員出爐 大谷翔平二刀流再度擦身而過

美國老牌雜誌《TIME》公布今年的「年度最佳運動員」，由WNBA拉斯維加斯王牌當家球星威爾森（A'ja Wilson）獲選。至於重返二刀流、並以亮眼表現幫助道奇奪下的日籍巨星大谷翔平，則再次與這項榮譽

經典賽／上原浩治點出日本隊專屬難題 「今年底完成組隊有困難」

第六屆世界棒球經典賽將在明年3月登場，各隊積極點兵中，身為衛冕冠軍的日本隊，可能也有自己的難題，旅美名投上原浩治今天在節...

MLB／分享道奇多美好！赫南德茲牽線引進狄亞茲 網讚：根本GM

洛杉磯道奇正式宣布，簽下前紐約大都會自由球員、終結者狄亞茲（Edwin Diaz）。這名生涯累積253次救援成功的王牌終結者順利加盟，媒體也透露，這筆重磅補強的背後，球隊氣氛製造者赫南德茲（Kike

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。