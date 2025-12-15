MLB／今永昇太1年合約想不留後路去拚 談小熊就像「小鴨認定爸媽」

日籍左投今永昇太11月選擇接受2202.5萬美元的合格報價，回到小熊隊陣營，他形容「就像小鴨會把第一眼看到的對象當成父母」，他說這就像是自己對芝加哥、對小熊隊的情感，也抱著沒有退路的決心去拚自己的第3年旅美賽季。

今永昇太2024年從小熊展開旅美生涯，前兩年合約走完後有兩道選擇權，球團方的3年5700萬美元合約、選手方的1年1500萬美元合約雙雙決定不執行，今永雖成自由球員，但隨後接受小熊提出的合格報價，確定明年仍在小熊陣營打拚。

TBS報導揭露今永選擇回歸小熊的心境，談到接受1年合約，他吐露自己不留後路的決心，「我想要切斷後路、不幫自己買保險，簽下1年合約，如果沒有成績，一切就結束了，受傷更是絕對不行，完全沒有退路的狀態，我覺得這樣更適合我，我會全力以赴，希望能交出一個好的賽季。」

今永坦言這是個重大的決定，但至少確定了明年的所在，心情也比較踏實。對於芝加哥及小熊，他也述說確實有著不一樣的情感，他妙喻就像小鴨會把第一眼看到的對象當成雙親一樣，「我所待的第一個城市、第一眼看到的球迷、第一次站上的球場，都是芝加哥小熊。」