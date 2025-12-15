快訊

MLB／FA平均年薪2千萬美元又多一人 國聯封王功臣凱利重返響尾蛇

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
凱利成為自由市場第6位平均年薪達到2000萬美元的球員。 美聯社
凱利成為自由市場第6位平均年薪達到2000萬美元的球員。 美聯社

響尾蛇隊前年奪下國聯冠軍的大功臣凱利（Merrill Kelly），確定重返老東家，簽下兩年4000萬美元合約，成為自由球員（FA）市場第6位平均年薪達到2000萬美元的球員。

今年球季結束後，各隊在FA市場已經投資超過11億6500萬美元，藍鳥隊和29歲右投希斯（Dylan Cease）簽下7年2億1000萬美元合約，目前仍是總值最高，另兩張破億美元合約是金鶯隊阿隆索（Pete Alonso）5年1億5500萬美元、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）5年1億5000萬美元。

若以平均年薪來看，阿隆索3100萬美元最高，希斯、史瓦柏3000萬居次，道奇隊狄亞茲（Edwin Diaz）2300萬排名第4，凱利、大都會隊波蘭柯（Jorge Polanco）2000萬並列第5。

響尾蛇前年奪下隊史第2座國聯冠軍，凱利生涯首次季後賽4場先發投出3勝1敗、防禦率2.25，包括世界大賽第2戰投贏遊騎兵隊，也是響尾蛇在系列賽唯一勝投，最後1勝4敗無緣奪冠。

今年「731交易大限」最後一刻，響尾蛇把凱利交易到遊騎兵，換來3名小聯盟球員，他在季後成為FA，順利回到老東準備迎接生涯第8季，明年將和索洛卡（Michael Soroka）、尼爾森（Ryne Nelson）、法特（Brandon Pfaadt）、羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）共組先發投手群。

凱利今年32場先發投出12勝9敗、防禦率3.52，生涯累積65勝53敗、防禦率3.77，合計1,008.1局投出911次三振。

相關新聞

響尾蛇隊前年奪下國聯冠軍的大功臣凱利（Merrill Kelly），確定重返老東家，簽下兩年4000萬美元合約，成為自由...

MLB／《TIME》年度最佳運動員出爐 大谷翔平二刀流再度擦身而過

美國老牌雜誌《TIME》公布今年的「年度最佳運動員」，由WNBA拉斯維加斯王牌當家球星威爾森（A'ja Wilson）獲選。至於重返二刀流、並以亮眼表現幫助道奇奪下的日籍巨星大谷翔平，則再次與這項榮譽

經典賽／上原浩治點出日本隊專屬難題 「今年底完成組隊有困難」

第六屆世界棒球經典賽將在明年3月登場，各隊積極點兵中，身為衛冕冠軍的日本隊，可能也有自己的難題，旅美名投上原浩治今天在節...

MLB／分享道奇多美好！赫南德茲牽線引進狄亞茲 網讚：根本GM

洛杉磯道奇正式宣布，簽下前紐約大都會自由球員、終結者狄亞茲（Edwin Diaz）。這名生涯累積253次救援成功的王牌終結者順利加盟，媒體也透露，這筆重磅補強的背後，球隊氣氛製造者赫南德茲（Kike

MLB／韋蘭德拚300勝太難？官網：他可能一直投到50歲

自由球員市場競爭激烈，大聯盟官網列出10位年紀38歲以上的球員，強調這些老將雖然生涯過半，但依然寶刀未老，能為球隊做出貢...

MLB／回顧與狄亞茲周旋過程 道奇總裁指一關鍵促成加盟

今年締造世界大賽2連霸偉業的豪門道奇隊，休賽季持續砸銀彈補強，日前以3年6900萬美元合約（約新台幣21.9億）意外網羅大都會王牌終結者狄亞茲（Edwin Diaz），並於昨日舉行加盟記者會。道奇總裁

