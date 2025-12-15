MLB／FA平均年薪2千萬美元又多一人 國聯封王功臣凱利重返響尾蛇

響尾蛇隊前年奪下國聯冠軍的大功臣凱利（Merrill Kelly），確定重返老東家，簽下兩年4000萬美元合約，成為自由球員（FA）市場第6位平均年薪達到2000萬美元的球員。

今年球季結束後，各隊在FA市場已經投資超過11億6500萬美元，藍鳥隊和29歲右投希斯（Dylan Cease）簽下7年2億1000萬美元合約，目前仍是總值最高，另兩張破億美元合約是金鶯隊阿隆索（Pete Alonso）5年1億5500萬美元、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）5年1億5000萬美元。

若以平均年薪來看，阿隆索3100萬美元最高，希斯、史瓦柏3000萬居次，道奇隊狄亞茲（Edwin Diaz）2300萬排名第4，凱利、大都會隊波蘭柯（Jorge Polanco）2000萬並列第5。

響尾蛇前年奪下隊史第2座國聯冠軍，凱利生涯首次季後賽4場先發投出3勝1敗、防禦率2.25，包括世界大賽第2戰投贏遊騎兵隊，也是響尾蛇在系列賽唯一勝投，最後1勝4敗無緣奪冠。

今年「731交易大限」最後一刻，響尾蛇把凱利交易到遊騎兵，換來3名小聯盟球員，他在季後成為FA，順利回到老東準備迎接生涯第8季，明年將和索洛卡（Michael Soroka）、尼爾森（Ryne Nelson）、法特（Brandon Pfaadt）、羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）共組先發投手群。

凱利今年32場先發投出12勝9敗、防禦率3.52，生涯累積65勝53敗、防禦率3.77，合計1,008.1局投出911次三振。