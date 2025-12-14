MLB／回顧與狄亞茲周旋過程 道奇總裁指一關鍵促成加盟

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
甫加盟道奇隊的狄亞茲。 美聯社
甫加盟道奇隊的狄亞茲。 美聯社

今年締造世界大賽2連霸偉業的豪門道奇隊，休賽季持續砸銀彈補強，日前以3年6900萬美元合約（約新台幣21.9億）意外網羅大都會王牌終結者狄亞茲（Edwin Diaz），並於昨日舉行加盟記者會。道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）在會後受訪時透露，狄亞茲本人原先對道奇興趣缺缺，直到威廉斯（Devin Williams）加盟大都會後，才迎來轉機。

弗里德曼日前在狄亞茲加盟記者會後，透過《SportsNet LA》採訪時表示，狄亞茲一直都是在道奇補強名單前幾名人選，但他本人也坦言得到他機會並不高，「但休賽季一開始時，我們其實並不認為這件事有多現實。」

他接著表示，道奇有對狄亞茲表達過興趣，也打過電話詢問，並始終保持關注，但他內心其實是抱持著別在這上面浪費太多時間的想法。

但在兩週前情況卻出現轉機，大都會隊以3年5100萬美元的合約網羅洋基牛棚大將威廉斯，讓狄亞茲續留紐約的念頭出現動搖。弗里德曼稱：「直到威廉斯加盟大都會後，我大概只想了2、3分鐘就打給經紀人詢問，並感受到對方態度明顯開放了一些。」

「從那個時候開始，我們才真正動起來，一直到這禮拜一（美國時間）深夜、接近禮拜二凌晨，我們才認為，OK，我們真的有機會了。」弗里德曼補充。

狄亞茲上賽季在62次出場中打出高水準表現，自責分率僅為1.63，每局被安打加保送率（WHIP）值為0.87，且僅有21次保送，他更在31次救援機會中，成功拿下28次。道奇隊也透過這筆交易，來提升積弱已久的牛棚戰力。

