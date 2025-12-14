聽新聞
MLB／《TIME》年度最佳運動員出爐 大谷翔平二刀流再度擦身而過
美國老牌雜誌《TIME》公布今年的「年度最佳運動員」，由WNBA拉斯維加斯王牌當家球星威爾森（A'ja Wilson）獲選。至於重返二刀流、並以亮眼表現幫助道奇奪下的日籍巨星大谷翔平，則再次與這項榮譽擦身而過。
威爾森是當今女子籃球界最具代表性的球星之一，本季再度寫下歷史，勇奪WNBA史上最多的第4座年度MVP，持續鞏固其聯盟統治地位。《TIME》也因此將年度最佳運動員頭銜頒給她，肯定其在場上成就與影響力。
大谷翔平今年重返投打二刀流身分，還敲出個人生涯新高的55支全壘打，表現同樣備受矚目，但還是沒能獲得《TIME》的青睞。
回顧去年，大谷在轉戰道奇首季就締造54轟、59盜的驚人成績，成為MLB史上首位達成「50轟50盜」的球員，並率隊奪下世界大賽冠軍，最終仍無緣得獎，該年度最佳運動員則由愛荷華大學女籃球星克拉克（Caitlin Clark）獲得。
在棒球界方面，上一次有球員獲選《TIME》年度最佳運動員，已經是2022年的洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge），當時他以62支全壘打打破美聯單季全壘打紀錄。至於2023年的得主則是率領阿根廷贏得世界杯的足球巨星梅西（Lionel Messi），他也成為首位獲選的非美國出身運動員。
隨著今年結果出爐，大谷翔平再次與《TIME》年度最佳運動員獎項無緣，也讓外界持續關注，未來大谷是否仍有機會成為繼賈吉之後，再度代表棒球界站上這項國際舞台的運動員。
