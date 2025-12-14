快訊

MLB／《TIME》年度最佳運動員出爐 大谷翔平二刀流再度擦身而過

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平。圖截自MLB官網
大谷翔平。圖截自MLB官網

美國老牌雜誌《TIME》公布今年的「年度最佳運動員」，由WNBA拉斯維加斯王牌當家球星威爾森（A'ja Wilson）獲選。至於重返二刀流、並以亮眼表現幫助道奇奪下的日籍巨星大谷翔平，則再次與這項榮譽擦身而過。

威爾森是當今女子籃球界最具代表性的球星之一，本季再度寫下歷史，勇奪WNBA史上最多的第4座年度MVP，持續鞏固其聯盟統治地位。《TIME》也因此將年度最佳運動員頭銜頒給她，肯定其在場上成就與影響力。

大谷翔平今年重返投打二刀流身分，還敲出個人生涯新高的55支全壘打，表現同樣備受矚目，但還是沒能獲得《TIME》的青睞。

回顧去年，大谷在轉戰道奇首季就締造54轟、59盜的驚人成績，成為MLB史上首位達成「50轟50盜」的球員，並率隊奪下世界大賽冠軍，最終仍無緣得獎，該年度最佳運動員則由愛荷華大學女籃球星克拉克（Caitlin Clark）獲得。

在棒球界方面，上一次有球員獲選《TIME》年度最佳運動員，已經是2022年的洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge），當時他以62支全壘打打破美聯單季全壘打紀錄。至於2023年的得主則是率領阿根廷贏得世界杯的足球巨星梅西（Lionel Messi），他也成為首位獲選的非美國出身運動員。

隨著今年結果出爐，大谷翔平再次與《TIME》年度最佳運動員獎項無緣，也讓外界持續關注，未來大谷是否仍有機會成為繼賈吉之後，再度代表棒球界站上這項國際舞台的運動員。

經典賽／上原浩治點出日本隊專屬難題 「今年底完成組隊有困難」

第六屆世界棒球經典賽將在明年3月登場，各隊積極點兵中，身為衛冕冠軍的日本隊，可能也有自己的難題，旅美名投上原浩治今天在節...

MLB／分享道奇多美好！赫南德茲牽線引進狄亞茲 網讚：根本GM

洛杉磯道奇正式宣布，簽下前紐約大都會自由球員、終結者狄亞茲（Edwin Diaz）。這名生涯累積253次救援成功的王牌終結者順利加盟，媒體也透露，這筆重磅補強的背後，球隊氣氛製造者赫南德茲（Kike

MLB／道奇簽下狄亞茲靠他洗腦？退役名將伊西爾：我和他聊了兩小時

道奇隊今年在自由市場上重磅補強終結者狄亞茲（Edwin Diaz），幕後可能有位外界意想不到的推手，前道奇名將伊西爾（A...

MLB／小熊147轟重砲好搶手！ 美媒曝最可能下家在這

生涯累積147轟的重砲外野手塔克（Kyle Tucker）在休賽季成為自由市場最大咖球員，其動向備受矚目，聯盟兩大豪門洋基與道奇都有意角逐。根據美媒分析，藍鳥隊是目前最有可能得到他的球隊。 休賽

MLB／出手角度最高與最低「我全都要」！藍鳥補強充滿創意

多倫多藍鳥季後的補強真的是充滿創意！今天又舉蒐集各種出手角度怪異、價碼卻天差地遠的右投後援投手。先從老虎交易來側投的李伊（Chase Lee），數小時後又與今年在巨人與大都會投出佳績、擁有全聯盟最低的

