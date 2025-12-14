MLB／道奇簽下狄亞茲靠他洗腦？退役名將伊西爾：我和他聊了兩小時

道奇隊今年在自由市場上重磅補強終結者狄亞茲（Edwin Diaz），幕後可能有位外界意想不到的推手，前道奇名將伊西爾（Andre Ethier）在節目上透露，自己早在一個月前的MLB Awards頒獎典禮上，就和狄亞茲推薦了道奇的好，整整推銷了兩小時。

狄亞茲過去9季大聯盟生涯累積253次救援成功，作為頂級守護神上架自由市場，道奇以3年6900萬美元合約搶下，補強這支冠軍球隊最薄弱的牛棚戰力，昨天道奇已為他舉辦加盟記者會。

伊西爾12年大聯盟生涯都在道奇度過，他在近日接受Dodger Talk節目訪問透露，11月的大聯盟頒獎底典禮上，自己剛好和狄亞茲坐同一桌，「我坐下來跟他說的第一句話就是，『你要去道奇，對吧？』他露出一抹微妙的笑容。」

伊西爾表示，「我整整兩小時都在跟他聊道奇，我不知道有沒有發揮效果，但我必須說，我應該是最早也最積極勸說他應該加入道奇的人。」