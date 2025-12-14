快訊

役男注意！國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓、扁平足不再是理由

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

坣娜驟逝爆心疼內幕！老公不捨她失明又失語 曝追思會前一天夢到亡妻

MLB／道奇簽下狄亞茲靠他洗腦？退役名將伊西爾：我和他聊了兩小時

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
前道奇名將伊西爾(右)。 路透
前道奇名將伊西爾(右)。 路透

道奇隊今年在自由市場上重磅補強終結者狄亞茲（Edwin Diaz），幕後可能有位外界意想不到的推手，前道奇名將伊西爾（Andre Ethier）在節目上透露，自己早在一個月前的MLB Awards頒獎典禮上，就和狄亞茲推薦了道奇的好，整整推銷了兩小時。

狄亞茲過去9季大聯盟生涯累積253次救援成功，作為頂級守護神上架自由市場，道奇以3年6900萬美元合約搶下，補強這支冠軍球隊最薄弱的牛棚戰力，昨天道奇已為他舉辦加盟記者會。

伊西爾12年大聯盟生涯都在道奇度過，他在近日接受Dodger Talk節目訪問透露，11月的大聯盟頒獎底典禮上，自己剛好和狄亞茲坐同一桌，「我坐下來跟他說的第一句話就是，『你要去道奇，對吧？』他露出一抹微妙的笑容。」

伊西爾表示，「我整整兩小時都在跟他聊道奇，我不知道有沒有發揮效果，但我必須說，我應該是最早也最積極勸說他應該加入道奇的人。」

道奇 大聯盟 牛棚

延伸閱讀

MLB／小熊147轟重砲好搶手！ 美媒曝最可能下家在這

MLB／分享道奇多美好！赫南德茲牽線引進狄亞茲 網讚：根本GM

MLB／世界大賽「中0日」助道奇奪冠 山本由伸榮膺貝比魯斯獎

MLB／道奇未等狄亞茲官宣先撿走26歲外野手 球迷錯愕：先生你哪位？

相關新聞

經典賽／上原浩治點出日本隊專屬難題 「今年底完成組隊有困難」

第六屆世界棒球經典賽將在明年3月登場，各隊積極點兵中，身為衛冕冠軍的日本隊，可能也有自己的難題，旅美名投上原浩治今天在節...

MLB／分享道奇多美好！赫南德茲牽線引進狄亞茲 網讚：根本GM

洛杉磯道奇正式宣布，簽下前紐約大都會自由球員、終結者狄亞茲（Edwin Diaz）。這名生涯累積253次救援成功的王牌終結者順利加盟，媒體也透露，這筆重磅補強的背後，球隊氣氛製造者赫南德茲（Kike

MLB／自成超級大市場！美媒讚道奇主宰一切 該改名「世界道奇」

2026年球季的大聯盟版圖，恐怕仍將由洛杉磯道奇持續主宰。美國媒體《The Athletic》在冬季會議落幕後刊出總結報導直言，道奇或許該改名為「世界道奇（World Dodgers）」，因為這支豪強

MLB／道奇未等狄亞茲官宣先撿走26歲外野手 球迷錯愕：先生你哪位？

洛杉磯道奇今天宣布，透過讓渡名單（waiver）獲得先前效力亞特蘭大勇士的外野手席亞尼（Michael Siani）。 26歲的席亞尼2022年在辛辛那提紅人完成大聯盟初登場，2023年球季中途

MLB／出手角度最高與最低「我全都要」！藍鳥補強充滿創意

多倫多藍鳥季後的補強真的是充滿創意！今天又舉蒐集各種出手角度怪異、價碼卻天差地遠的右投後援投手。先從老虎交易來側投的李伊（Chase Lee），數小時後又與今年在巨人與大都會投出佳績、擁有全聯盟最低的

MLB／《TIME》年度最佳運動員出爐 大谷翔平再度擦身而過

美國老牌雜誌《TIME》公布今年的「年度最佳運動員」，由WNBA拉斯維加斯王牌當家球星威爾森（A'ja Wilson）獲選。至於重返二刀流、並以亮眼表現幫助道奇奪下的日籍巨星大谷翔平，則再次與這項榮譽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。