MLB／小熊147轟重砲好搶手！ 美媒曝最可能下家在這

聯合新聞網／ 綜合報導
重砲外野手塔克。 美聯社
生涯累積147轟的重砲外野手塔克（Kyle Tucker）在休賽季成為自由市場最大咖球員，其動向備受矚目，聯盟兩大豪門洋基與道奇都有意角逐。根據美媒分析，藍鳥隊是目前最有可能得到他的球隊。

休賽季成為自由身的塔克，吸引眾多球隊關注，包括道奇、藍鳥、金鶯、洋基、大都會等，都有意角逐這位年輕的外野手。雖然此前道奇才大手筆開出3年6900萬美元合約簽下大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz），但他們的補強計畫似乎還未停止，若能獲得塔克，將有望解決道奇外野火力不足的困境。

然而，塔克最有可能的去處或許不在洛杉磯，而是在遙遠的北境。根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）指出，根據本週冬季會議上許多經紀人、高層、總教練的說法，如果有哪支球隊願意並且能夠給出塔克在自由市場上尋求的4億美元合約，那就是多倫多藍鳥隊。

現年28歲的塔克，本季代表小熊出賽136場，共敲出22轟、73分打點，打擊三圍.266/.377/.464，攻擊指數（OPS）為0.841，跑出25次盜壘成功。

此外，塔克生涯還入選過4屆明星賽，在2022年跟隨太空人拿下生涯唯一1座世界大賽冠軍，並兩度摘下2座銀棒獎。

道奇

