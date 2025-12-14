MLB／分享道奇多美好！赫南德茲牽線引進狄亞茲 網讚：根本GM

洛杉磯道奇正式宣布，簽下前紐約大都會自由球員、終結者狄亞茲（Edwin Diaz）。這名生涯累積253次救援成功的王牌終結者順利加盟，媒體也透露，這筆重磅補強的背後，球隊氣氛製造者赫南德茲（Kike Hernandez）扮演了關鍵角色。

31歲的狄亞茲以時速超過160公里的火球與犀利滑球聞名，目前在現役球員中，生涯救援成功數高居第3位。上季效力大都會期間，他出賽62場，戰績6勝3敗、23次救援成功，防禦率1.63，展現頂級終結者水準。道奇與他簽下3年6900萬美元合約，創下後援投手史上最高年均薪紀錄。

道奇媒體《Dodger Blue》記者莫雷諾（Matthew Moreno）在社群平台披露，狄亞茲在入團記者會上親口提到，在與道奇簽約前曾和赫南德斯深聊，「他告訴我很多關於道奇的美好事情」，這些交流成為他決定加盟的重要因素。

雖然狄亞茲和赫南德斯從未在大聯盟同隊效力，但曾在2017年與2023年世界棒球經典賽（WBC）中，一同代表波多黎各出賽，彼此交情深厚。

赫南德斯在幕後促成這樁簽約的消息曝光後，也立刻在社群平台引發熱議，球迷紛紛留言「Kike依然是傳奇」、「Kike根本是GM」、「道奇快點把Kike簽回來」、「他一輩子都是道奇人」、「謝謝Kike」、「退役後直接進道奇球探部門吧」、「他到底跟狄亞茲說了什麼」。

目前赫南德斯同樣仍是自由球員，且因休賽季接受左肘手術，續約進度可能延後，但外界也期待，新賽季是否有機會再看到兩人於道奇並肩作戰。