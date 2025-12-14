經典賽／上原浩治點出日本隊專屬難題 「今年底完成組隊有困難」

第六屆世界棒球經典賽將在明年3月登場，各隊積極點兵中，身為衛冕冠軍的日本隊，可能也有自己的難題，旅美名投上原浩治今天在節目中指出，今年包括今井達也、岡本和真、村上宗隆等人都要挑戰大聯盟，存在未知數，要在今年底完成組隊有難度。

上原浩治今天登上TBS節目「Sunday Morning」節目，談到明年經典賽日本隊籌組，直言：「今年內要完成組隊，恐怕會有困難。」

他指出，今年有多位可能入選日本隊的選手，都透過入札制度挑戰大聯盟，「他們需要先確定自己的球隊，才能討論是否參賽；就算確定了，也需要得到球隊的同意，對於剛加入一支新球隊的選手來說，母隊會更希望他們能先適應環境、融入球隊，所以我認為要在旅美生涯第一年就打國家隊會比較困難。」

吉田正尚在2022年冬天以5年9000萬美元合約加盟紅襪，隔年春天投入經典賽，雖是挑戰大聯盟第一年就參與經典賽賽的案例，但上原浩治說吉田之後在旅美生涯的適應上就面臨不小挑戰，「確實就有聲音認為，如果他能一開始就留在母隊，或許會比較好。」