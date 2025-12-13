MLB／出手角度最高與最低「我全都要」！藍鳥補強充滿創意

多倫多藍鳥季後的補強真的是充滿創意！今天又舉蒐集各種出手角度怪異、價碼卻天差地遠的右投後援投手。先從老虎交易來側投的李伊（Chase Lee），數小時後又與今年在巨人與大都會投出佳績、擁有全聯盟最低的出手角度的「潛水艇」低肩側投羅傑斯（Tyler Rogers）簽下3年3700萬美元合約。

這筆合約尚未獲球團正式確認，內容包含第4年球隊選項，總值最高可達4800萬美元。這比簽約延續了藍鳥打造多樣化牛棚的策略，讓投手群能以不同出手角度對付打者。

羅傑斯生涯前7個大聯盟賽季全效力於巨人，並在2025年交易截止日前被交易至大都會。轉換環境並未影響他的發揮，反而成就了生涯至今最佳賽季。他出賽81場，不僅寫下生涯新高，也領先全大聯盟，繳出1.98防禦率、0.94 WHIP 與203的ERA+，全都是個人生涯最佳（至少投20局）。

這在一定程度上要歸功於他獨特的出手角度——2025年平均為-61度，遠遠低於其他投手；排名第二低的是米爾納（Hoby Milner）的-6度。此外，羅傑斯至今從未進過傷兵名單，自2020年以來，他累積出賽403場，高居全大聯盟之冠，比第二名還多30場，耐投度若自稱第二沒人敢當第一。

同樣地，李在上季的平均出手角度為-4度，是本季大聯盟第六低；相較之下，藍鳥陣中凡上季投出至少500球的投手，平均出手角度都不低於30度，甚至有出手角度聯盟最高63度，且在季後賽投出驚奇的 22歲菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage），等同藍鳥已搜刮全聯盟出手角度最高與最低的投手。

Going from Trey Yesavage to Tyler Rogers in a ballgame is going to give batters nightmares for years 🔥pic.twitter.com/9G8hV8wqUe — Blue Jays Today (@TodayJays) 2025年12月13日

Trey Yesavage into Tyler Rogers is going to be so jarring for batters pic.twitter.com/lHHnVbynSQ — Thomas Nestico (@TJStats) 2025年12月13日

以伸卡球與滑球為主、完全走「讓打者打進場內」路線的羅傑斯，在2025年合格投手中，被強勁擊球率2.1%與保送率2.3%都名列第100百分位。他在2025年使用高達74.5%的伸卡球，依Statcast球路分數18分在全大聯盟排名第二，僅次於國聯塞揚第二的桑契斯（Cristopher Sánchez)的19分。

值得一提的是本月中將滿35歲的羅傑斯，還有一項相當罕見的身分：他與同為雙胞胎的弟弟泰勒（Taylor，今冬同樣是自由球員）是僅有的10組「雙雙登上大聯盟」的雙胞胎之一，且在2023至24年效力舊金山期間，成為史上僅4組曾在大聯盟同隊出賽的雙胞胎。