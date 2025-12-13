聽新聞
MLB／世界大賽「中0日」助道奇奪冠 山本由伸榮膺貝比魯斯獎
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，獲得美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America）紐約分會票選為季後賽最有價值球員（MVP），榮膺貝比魯斯獎（Babe Ruth Award）。
美聯社報導，山本由伸在季後賽先發5場、後援1次，繳出5勝1敗、自責分率1.45的成績，助道奇成為自1998至2000年洋基以來，首支連霸世界大賽冠軍的球隊。
他在國聯冠軍戰第2戰對密爾瓦基釀酒人投出3安打完投，這是近8年來季後賽首見完投勝；隨後在世界大賽又對多倫多藍鳥投出4安打完投，成為10年來世界大賽首度有人完投。
獎項將於1月24日在紐約分會第101屆年度晚宴中頒發。
共同社報導，棒球界人士透露，現年27歲的山本由伸預計代表日本參戰明年3月舉辦的第6屆世界棒球經典賽（WBC）。日本隊將尋求衛冕，山本由伸被期待在先發陣容大展身手。
FB留言