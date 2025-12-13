MLB／道奇未等狄亞茲官宣先撿走26歲外野手 球迷錯愕：先生你哪位？
洛杉磯道奇今天宣布，透過讓渡名單（waiver）獲得先前效力亞特蘭大勇士的外野手席亞尼（Michael Siani）。
26歲的席亞尼2022年在辛辛那提紅人完成大聯盟初登場，2023年球季中途轉戰聖路易紅雀，今年11月遭紅雀放進讓渡名單後轉戰勇士，不久後仍遭到指定讓渡（DFA）。
席亞尼上季出賽124場，打擊率0.228，本季僅出賽19場，打擊率為0.235，擊出兩發全壘打。生涯至今累積160場出賽、守備時間仍維持零失誤，防守能力被視為最大賣點。
席亞尼的加入沒有引發太多關注，主要是球迷和媒體的關注焦點幾乎全放在牛棚悍將狄亞茲（Edwin Díaz）的重磅加盟，而席亞尼的讓渡補強公告，正好比迪亞斯官宣早了約3小時公布。再加上部分美國媒體近來傳出，道奇有意透過交易爭取連續2年拿下塞揚獎的老虎強力左投史庫柏（Tarik Skubal），使得席亞尼的加盟顯得更加出乎預料。
因此當消息曝光後，社群平台瞬間炸鍋，不少球迷直呼被「騙進來」。留言包括「這是誰？」、「我還以為要換到史庫柏，差點叫出來」、「上班前看到嚇一跳，還以為大咖來了，結果你是誰啊」。
但同時也出現各種揣測聲音，「會不會是未來交易的籌碼？」、「這是不是為了換史庫柏準備的拼圖」，顯示道奇休賽季的任何一舉一動都牽動球迷神經。
