快訊

獨／傳大金主Meta擬撤資 事實查核中心董座：努力募款盼因應財務挑戰

亂倫謀殺…22歲孕婦懷胎9月被親媽「剖腹取嬰」 孩子爸是繼父

幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

MLB／山本由伸明星賽白色西裝獲高評價 入選年度55位最佳穿著人士

聯合新聞網／ 綜合外電報導
山本由伸今年明星賽紅毯上的白色西裝造型，獲得時尚雜誌高度肯定。 路透社
山本由伸今年明星賽紅毯上的白色西裝造型，獲得時尚雜誌高度肯定。 路透社

洛杉磯道奇強投山本由伸日前被全球知名時尚雜誌《Vogue》評選為2025年最會穿搭的55人代表之一。他在今年明星賽紅毯上所穿著的白色西裝造型，獲得雜誌高度肯定。

山本由伸今年首度入選MLB明星賽，當天在紅毯活動中以白色西裝外套搭配黑色長褲亮相，簡約俐落又不失氣勢的造型，成功吸引時尚圈目光。《Vogue》指出，他的整體穿搭展現出優雅與個人特色，令人印象深刻。

《Vogue》此次以「Vogue's 55 Best Dressed People of 2025」為題，選出本季在穿搭表現最具代表性的55位人物，名單橫跨體壇、音樂與時尚界。

其中包括波多黎各人氣饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny）、流行天后蕾哈娜（Rihanna），以及韓流時尚指標G-DRAGON權志龍等重量級人物，山本由伸能與多位全球巨星並列，也展現其在球場外的影響力。

穿搭 紅毯 西裝

相關新聞

MLB／自成超級大市場！美媒讚道奇主宰一切 該改名「世界道奇」

2026年球季的大聯盟版圖，恐怕仍將由洛杉磯道奇持續主宰。美國媒體《The Athletic》在冬季會議落幕後刊出總結報導直言，道奇或許該改名為「世界道奇（World Dodgers）」，因為這支豪強

MLB／這車得上！狄亞茲談加入道奇是簡單決定 「具備所有能贏的條件」

二連霸的道奇隊持續打造豪華陣容，今天正式為重磅加盟的終結者狄亞茲（Edwin Díaz）舉辦加盟記者會，穿上全新的背號以...

MLB／大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

就像是約好一樣，大都會隊今冬流失的兩大球星阿隆索（Pete Alonso）、狄亞茲（Edwin Diaz），新球隊都在今...

MLB／道奇未等狄亞茲官宣先撿走26歲外野手 球迷錯愕：先生你哪位？

洛杉磯道奇今天宣布，透過讓渡名單（waiver）獲得先前效力亞特蘭大勇士的外野手席亞尼（Michael Siani）。 26歲的席亞尼2022年在辛辛那提紅人完成大聯盟初登場，2023年球季中途

MLB／山本由伸明星賽白色西裝獲高評價 入選年度55位最佳穿著人士

洛杉磯道奇強投山本由伸日前被全球知名時尚雜誌《Vogue》評選為2025年最會穿搭的55人代表之一。他在今年明星賽紅毯上所穿著的白色西裝造型，獲得雜誌高度肯定。 山本由伸今年首度入選MLB明星賽

MLB／金鶯讓他看到未來 阿隆索決定轉隊曾打給蕭瓦特詢問意見

今冬最令人震撼的簽約之一，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）今天正式披上金鶯隊「25」號球衣，解釋選擇金鶯的原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。