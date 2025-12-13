MLB／山本由伸明星賽白色西裝獲高評價 入選年度55位最佳穿著人士
洛杉磯道奇強投山本由伸日前被全球知名時尚雜誌《Vogue》評選為2025年最會穿搭的55人代表之一。他在今年明星賽紅毯上所穿著的白色西裝造型，獲得雜誌高度肯定。
山本由伸今年首度入選MLB明星賽，當天在紅毯活動中以白色西裝外套搭配黑色長褲亮相，簡約俐落又不失氣勢的造型，成功吸引時尚圈目光。《Vogue》指出，他的整體穿搭展現出優雅與個人特色，令人印象深刻。
《Vogue》此次以「Vogue's 55 Best Dressed People of 2025」為題，選出本季在穿搭表現最具代表性的55位人物，名單橫跨體壇、音樂與時尚界。
其中包括波多黎各人氣饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny）、流行天后蕾哈娜（Rihanna），以及韓流時尚指標G-DRAGON權志龍等重量級人物，山本由伸能與多位全球巨星並列，也展現其在球場外的影響力。
