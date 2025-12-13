快訊

MLB／自成超級大市場！美媒讚道奇主宰一切 該改名「世界道奇」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平和山本由伸兩大人氣球星為道奇擴展更多球迷層。 路透社
2026年球季的大聯盟版圖，恐怕仍將由洛杉磯道奇持續主宰。美國媒體《The Athletic》在冬季會議落幕後刊出總結報導直言，道奇或許該改名為「世界道奇（World Dodgers）」，因為這支豪強勁旅如今已擁有遍及全球的龐大球迷基礎。

即便完成隊史首次世界大賽二連霸，道奇在補強上依舊毫不手軟。他們與生涯累積253次救援成功的大都會終結者狄亞茲（Edwin Díaz）達成3年6900萬美元（約21.6億台幣）的合約共識。

道奇上季牛棚防禦率4.27僅列聯盟第11、大聯盟第21，被視為明顯弱點，而狄亞茲的加盟正是針對問題核心的重量級補強。

該篇報導由曾擔任華盛頓國民總管的鮑登（Jim Bowden）撰寫，他對道奇給予極高評價，直言：「他們已經和洋基、大都會、費城人、紅襪等其他大市場球隊不在同一個層級，而是處於一個獨立的『超級大市場』。光是他們本季需繳納的豪華稅，可能就超過16支球隊各自的團隊總薪資。說道奇可能是史上最成功的運動俱樂部，恐怕也不為過。」

掌舵道奇整體戰力布局的，正是總裁弗里德曼（Andrew Friedman）。在成功網羅狄亞茲後，鮑登指出，弗里德曼接下來仍將補強外野戰力，並持續將這支已可稱為王朝的球隊，推向三連霸的最有力競逐者。他分析，道奇之所以能長年稱霸，除了從管理層到基層都能做出精準決策外，更重要的是擁有全聯盟最雄厚的資金實力，且毫不畏懼動用。

鮑登認為，即便過去也曾出現補強未如預期的情況，例如道奇在去年休賽季以4年7200萬美元簽下史考特（Tanner Scott），本季卻出現10次救援失敗，未能發揮預期效果，但鮑登認為這對道奇而言並非致命問題。「他們可以立刻用支票簿補上這個缺口，因為在所謂的『超級大市場』中，道奇幾乎是唯一的存在。」

