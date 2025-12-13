快訊

MLB／大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大都會隊今冬流失兩大球星阿隆索（左）與狄亞茲(右)。 美聯社、道奇官方X
就像是約好一樣，大都會隊今冬流失的兩大球星阿隆索（Pete Alonso）、狄亞茲（Edwin Diaz），新球隊都在今天舉辦加盟記者會，觸動紐約人的神經，「紐約郵報」報導畫好紐約人關注的重點，標題直接寫著：「兩人對於離開紐約都未表達任何後悔」。

報導開頭就寫著：「今天在花旗球場沒有任何記者會，大都會安靜的休賽季還在持續著，但其他地方的動靜可能吸引大都會球迷的注意力。」

兩場記者會幾乎同時間登場，阿隆索正式穿上金鶯25號球衣，狄亞茲則披上道奇3號球衣搭上冠軍列車，紐約媒體知道紐約球迷在意的事，直接為他們畫好記者會的重點。

狄亞茲表示，離開待了7年的紐約並不容易，那裡的人都對自己很好，但隨即話鋒一轉，「我選擇道奇，是因為他們是贏球的隊伍，我想贏，而他們具備所有能贏的條件，選擇道奇是一件相當簡單的事。」他說自己的目標就是幫助道奇再贏得更多世界大賽冠軍，「所以我真的很開心我在這裡，道奇加油！」

阿隆索的句子開頭也是「在紐約度過了美好的時光」，接下來才是重點，「對我來說，完全沒有任何猶豫，（金鶯）這座球場、這座城市、這支球隊、這支球隊，所有事情加在一起，一切就是這麼合拍。」

道奇 大都會 阿隆索

MLB／金鶯讓他看到未來 阿隆索決定轉隊曾打給蕭瓦特詢問意見

MLB／這車得上！狄亞茲談加入道奇是簡單決定 「具備所有能贏的條件」

經典賽／山本由伸局數爆量仍要參賽 美媒建議道奇準備胃藥

MLB／道奇主帥讚狄亞茲是「最頂尖守護神」 暗示仍可能補強打者

MLB／這車得上！狄亞茲談加入道奇是簡單決定 「具備所有能贏的條件」

二連霸的道奇隊持續打造豪華陣容，今天正式為重磅加盟的終結者狄亞茲（Edwin Díaz）舉辦加盟記者會，穿上全新的背號以...

MLB／自成超級大市場！美媒讚道奇主宰一切 該改名「世界道奇」

2026年球季的大聯盟版圖，恐怕仍將由洛杉磯道奇持續主宰。美國媒體《The Athletic》在冬季會議落幕後刊出總結報導直言，道奇或許該改名為「世界道奇（World Dodgers）」，因為這支豪強

MLB／金鶯讓他看到未來 阿隆索決定轉隊曾打給蕭瓦特詢問意見

今冬最令人震撼的簽約之一，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）今天正式披上金鶯隊「25」號球衣，解釋選擇金鶯的原因...

MLB／洋基棄將1年合約加盟運動家 美媒點出一項特質很適合

據ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，被洋基隊放棄的牛棚投手小萊特（Mark Leiter Jr.）與運動家隊達成共識，簽下1年300萬美元（約936萬新台幣）合約。 現年34歲

MLB／曾轟滿貫砲狙擊虎王史庫柏 湯瑪斯1年1.64億加盟皇家

據大聯盟官網報導，皇家隊以1年525萬美元（約1.64億新台幣）合約簽下30歲右打外野手湯瑪斯（Lane Thomas），合約中還有100萬美元激勵獎金。 湯瑪斯過去1年半效力守護者隊，2024

