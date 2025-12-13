快訊

MLB／這車得上！狄亞茲談加入道奇是簡單決定 「具備所有能贏的條件」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
狄亞茲今天在道奇球場出席加盟記者會。圖／取自道奇官方X
狄亞茲今天在道奇球場出席加盟記者會。圖／取自道奇官方X

二連霸的道奇隊持續打造豪華陣容，今天正式為重磅加盟的終結者狄亞茲（Edwin Díaz）舉辦加盟記者會，穿上全新的背號以「3」號球衣亮相，經典的出場曲「Narco」則將跟著他一起來到道奇球場。談到加入道奇的原因，狄亞茲說：「因為道奇具備所有能贏球的條件。」

狄亞茲過去9季大聯盟生涯累積253次救援成功，作為頂級守護神上架自由市場，道奇以3年6900萬美元合約搶下，補強這支冠軍球隊最薄弱的牛棚戰力。

狄亞茲今天穿著灰藍色的西裝來到道奇球場，在記者會上正式披上道奇球衣，由於過去使用的39號球衣在道奇已是退休背號，他改穿3號，原因很簡單，就是因為他的3個孩子。

狄亞茲難掩加入道奇的興奮，他說：「我已經等不及了，球季的第一場比賽，第9局在Timmy Trumpet的出場曲中登場，幫道奇守下勝利。」也證實他的出場曲「Narco」將跟著他一起西進。

狄亞茲今天在道奇球場出席加盟記者會。圖／取自道奇官方X
狄亞茲今天在道奇球場出席加盟記者會。圖／取自道奇官方X

對於離開待了7年的紐約，狄亞茲直言這並不容易，「因為他們對我真的很好。」他也透過社群道出對紐約的感謝，除了對大都會老闆、教練團、隊友等人的感謝外，他也感性表示，「感謝大都會球迷的喜愛與支持，給了我難忘的7年，能穿上大都會球衣、在紐約區聽著小號聲響起，那是我最大的榮耀。」

談到選擇加入道奇，狄亞茲給出直白的答案，「是因為他們是贏球的隊伍，我想贏，而他們具備所有能贏的條件，選擇道奇是一件相當簡單的事。」他說自己的目標就是幫助道奇再贏得更多世界大賽冠軍，「所以我真的很開心我在這裡，道奇加油！」

道奇 大都會 牛棚

