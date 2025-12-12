MLB／洋基棄將1年合約加盟運動家 美媒點出一項特質很適合

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
小萊特。 美聯社

據ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，被洋基隊放棄的牛棚投手小萊特（Mark Leiter Jr.）與運動家隊達成共識，簽下1年300萬美元（約936萬新台幣）合約。

現年34歲的小萊特2024年季中被交易至洋基，來到洋基後出賽21場，防禦率4.98。本季小萊特表現仍不見起色，出賽59場，48.1局54次三振，防禦率4.84，每局上壘率1.53，季後洋基將他放進不續約名單。

羅傑斯指出，小萊特擅長製造滾地球，這項特質在打者有利的薩特健康球場（Sutter Health Park）預期相當實用。

運動家今年將火球男米勒（Mason Miller）交易到教士隊後，下半季沒有固定終結者人選，反而打出34勝24敗佳績強勢收尾，小萊特預計也會進入輪流關門的運動家牛棚。

