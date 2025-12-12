MLB／曾轟滿貫砲狙擊虎王史庫柏 湯瑪斯1年1.64億加盟皇家

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
30歲右打外野手湯瑪斯。 美聯社
據大聯盟官網報導，皇家隊以1年525萬美元（約1.64億新台幣）合約簽下30歲右打外野手湯瑪斯（Lane Thomas），合約中還有100萬美元激勵獎金。

湯瑪斯過去1年半效力守護者隊，2024年交易截止日被國民隊交易至守護者後，前29場比賽打擊率僅0.148，但湯瑪斯9月手感回溫，美聯分區系列賽G5從老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal）手中轟出滿貫砲，幫助守護者挺進美聯冠軍賽。

2025年湯瑪斯飽受右腳足底筋膜炎困擾，只出賽39場，打擊率0.160，OPS值0.518。湯瑪斯2023年繳出28轟20盜的生涯年，且生涯對左投打擊率高達0.292，可能是皇家願意給他這份合約的原因之一。

官網指出，這筆操作不代表皇家已停止尋找外野火力，皇家休賽季目標是補進多名外野打者，仍會持續評估交易市場。近日也有皇家想交易道奇隊「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）的傳聞。

