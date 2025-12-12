MLB／故意觸身大谷的蘇亞雷斯離開教士 3年約轉戰勇士不會當終結者
國聯救援王蘇雷亞斯（Robert Suarez）離開待了4年的教士隊，與勇士隊達成3年4500萬美元（約14.4億新台幣）合約，他受訪時直言這是正確的決定。
蘇雷亞斯曾用99.8英里（約160.6公里）火球故意觸身大谷翔平，引爆許多球迷不滿，後來兩人在明星賽有說有笑，似乎已經化解恩怨。
Now Shohei Ohtani is hit and Robert Suarez gets tossed pic.twitter.com/3zjJqQtBTp— Jomboy Media (@JomboyMedia) June 20, 2025
蘇亞雷斯在日本職棒打滾多年後，2022年重返美職體系登上大聯盟。蘇亞雷斯本季出賽70場，累積40次救援成功是國聯救援王，投出75次三振，防禦率2.97，每局被上壘率0.90。
勇士休賽季以1年1600萬美元續留終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias），如今再簽下蘇亞雷斯組成豪華勝利組。
據大聯盟官網報導，勇士終結者仍是伊格列西亞斯，蘇亞雷斯表示，「我願意做任何球隊需要我做的事，我想用任何方式幫助球隊，不管球隊要我做什麼，我都樂意。」
「我和其他球隊其實聊過很多。」蘇亞雷斯說，「但說到底，我一直聽到外界對這支球隊休息室和組織的各種好評。包含他們如何對待球員，還有亞特蘭大這座城市本身。這對我來說是正確的決定，我真的非常開心，我的家人也一樣。」
