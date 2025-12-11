MLB／傳皇家想交易「西語老師」 道奇教頭：我喜歡的球員

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊「西語老師」赫南德茲。 美聯社
道奇隊「西語老師」赫南德茲。 美聯社

道奇隊力拼2026年奪下3連霸，休賽季積極調整球員陣容，傳出「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）已被納入交易討論名單，皇家隊有興趣。

據《The Athletic》道奇隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）和凱蒂．吳（Katie Woo）報導，皇家一直在尋找以攻擊型外野手，他們對赫南德茲表現出興趣。

不過道奇總管戈梅斯（Brandon Gomes）仍在冬季會議上強調，球隊不太可能把赫南德茲交易掉，「當然，你永遠不能說不可能，但這完全不是我們的打算。」

赫南德茲本季不只守備能力差，打擊成績也不理想，累積25轟、89打點，打擊率0.247，OPS值0.738創新人年後新低。不過道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）仍力挺，「赫南德茲絕對適合我們，他幫我們拿下2座冠軍，他是我最喜歡的球員之一。」

羅伯茲也談到赫南德茲的守備，「他能改守左外野嗎？也許可以。但我要說的是，就我自己觀察來看，他右外野防守至少已達平均水準，以他的打擊火力來說，這對我而言已經足夠。」羅伯茲強調：「他現在就是我們的右外野手。」

