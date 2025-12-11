快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自UC San Diego Baseball X
圖擷自UC San Diego Baseball X

美國大學棒球再添「星二代」，日本名投達比修有的兒子Shoei，確定將加入美國加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）的NCAA一級球隊「海神隊」（Tritons），消息公布後立即引起日、美棒壇關注。達比修有兒字英文名字「Shoei」竟與大谷翔平英文名字「Shohei」竟只差一個字母。

有過兩段婚姻的達比修有，先和前妻生了2名孩子，接著他與山本聖子再婚後產下4名孩子，而Shoei則是聖子前一段婚姻與前夫所生的孩子，其實並非達比修有的親生兒子，不過，Shoei依舊遺傳到母親聖子（日本女子角力選手）的優良運動員基因。

Shoei目前就讀聖地牙哥的天主教主教高中，身高183公分、體重86公斤的他，以速球與曲球為主要武器，最快球速可達91英里（約146公里）。除了投手位置，他也能勝任外野手，並曾跟隨聖地牙哥教士旗下的球探隊出征，各界早已對他的潛力有所耳聞。

達比修有兒子(右三)被加州大學聖地牙哥分校棒球隊簽下。加州大學聖地牙哥分校運動校隊官網
達比修有兒子(右三)被加州大學聖地牙哥分校棒球隊簽下。加州大學聖地牙哥分校運動校隊官網

海神隊總教練紐曼（Eric Newman）在受訪時盛讚這位名投之子具備難得的棒球直覺與成熟度：「Shoei展現出來的專注力、球感與競爭性，完全符合一位擁有大聯盟血統球員的期待。他的速球、變化球以及對比賽的理解都極具發展空間，我們很期待他在球隊體系中成長。」Shoei預計在明年高中畢業後於8月向學校正式報到，成為海神隊的一員。

至於父親達比修有，目前正因手肘手術進行長期復健，預計缺席整個2026年賽季。美媒《Sportskeeda》則指出，即使無法出賽，達比修仍是兒子最佳的私人教練與精神支柱，「對Shoei而言，有這樣的父親在背後指導，無疑是最完美的成長環境。」

教士 達比修有 大谷翔平 聖地牙哥

